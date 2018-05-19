ПЕКІН, 19 травня – . Влада повіту Дали в китайській південно-західній провінції Юньнань направили понад 730 осіб на боротьбу з спалахнув у суботу вдень лісовою пожежею, говориться в записі місцевої адміністрації у соцмережі Weibo. © AFP 2018 / StringerВ Китаї 18 осіб загинули в результаті пожежі

Вогонь розгорівся біля кладовища в селі Ваньцяо близько 15.15 за місцевим часом (10.15 мск) з поки що невідомих причин. Місцева влада негайно прийняли екстрені заходи реагування в надзвичайних ситуаціях.

На боротьбу з швидко поширюється вогнем спрямовані 200 службовців народної озброєної поліції КНР, 180 осіб з лісової збройної поліції, а також дружинники, пожежники, місцеві жителі. У ліквідації пожежі беруть участь 2 вертольоти.

Інформації про постраждалих в результаті пожежі поки не надходило. На знімках і відеозаписах в соцмережах видно, що вогонь швидко поширюється на досить велику площу розташованого на пагорбі лісового масиву, клуби густого диму видно з населеного пункту. Представники правоохоронних органів поки що утримуються від припущень, що могло послужити причиною пожежі, ведеться розслідування.