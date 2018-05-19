Новий законопроект про криптовалютах повинен бути повністю доопрацьований і внесений у Верховну Раду до початку літніх канікул у парламентаріїв до 20 липня 2018 року.

“Згідно з оптимістичним планом, до канікул може статися навіть розгляд у першому читанні. Але якщо говорити більш реалістично — перші слухання, швидше за все, припаде на осінь. У вересні-жовтні ми сподіваємося на остаточне прийняття законопроекту Радою, а в листопаді — на підписання президентом. З тим, щоб документ почав реалізовуватися з початку 2019 року”, — уточнив він.

Експерт пояснив, що перший текст законопроекту, оприлюднений на цьому тижні народним депутатом Олексієм Мушаком, для громадського обговорення — це всього лише драфт, який ще буде достатньо серйозно перероблятися. Сирий документ публікували з однією метою — отримати перший відгуки учасників ринку і суспільства в цілому. Їх критику і пропозиції обіцяють враховувати при доопрацюванні законопроекту.

З нього абсолютно точно зрозуміло лише одне — кріптовалюти в Україні будуть визнані активом. “Скажімо, це може бути цифровий актив або нефізичне благо. Хоча ближче до активів. Навколо цього все буде крутитися”, — зауважив Чобанян.

Він виділив три головні цілі законопроекту:

Створити можливості юрособам працювати з криптовалютами. Підприємствам і банкам, без активної участі яких буде неможливо активний розвиток даного ринку. Фінустанови після легалізації нового виду активів повинні будуть налагодити максимально зручні розрахунки за них у гривні. Як тільки розроблять потрібні інструменти, ті зможуть допомогти і населенню, яке давно працює з криптовалютами, але через інвалюту — складно і з великими транзакційними втратами.

Затвердити податкові правила для операцій з криптовалютами. Повинно бути зрозуміло, в яких ситуаціях потрібно платити податки, а в яких — ні. Будуть затверджені податкові ставки.

Відбудеться стандартизація ринкових механізмів роботи Bitcoin і інших активів під світові правила, які останнім часом активно виписуються і удосконалюються. Будуть посилюватися дії з контролю за засобами і з протидії відмиванню грошей.

“Потрібно виписати правила гри, щоб вони були цікаві українцям і були конкурентноздатні з іншими країнами, які не стоять на місці. Нам доведеться конкурувати не тільки з нашими найближчими сусідами, але і з усім світом. Кріптовалюти не мають кордонів”, — підкреслив Чобанян.

І зауважив, що податкова проблема в Україні поки що найбільш гостра, і саме тут важливо прийти до розуміння і з владою, і з суспільством. Експерт вважає, що найскладніше буде визначитися з ПДВ і податком на прибуток.

“Фізосіб новий закон торкнеться не таки сильно, як бізнесу. Хоча, звичайно ж, люди отримають чіткі і зрозумілі правила, які допоможуть переводити кріптовалюти в країні, коли це буде потрібно. І платити податки, зрозуміло”, — зазначив Чобанян.

За його словами, вже вирішено, що регулятором даного ринку стане Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (залучення Нацбанку не планується). Це погоджено з її керівництвом, який розраховує при допомоги криптовалют підняти ще й український фондовий ринок, стагнуючий довгі роки.

“Чому б не запустити український фондовий ринок на нових рейках, на рейках блокчейна? Конкурувати з фондовими ринками Польщі, Німеччини, США, Гонконгу і Сінгапуру ми і близько не зможемо. Але в криптовалюте і в блокчейне у нас це може дуже добре вийти”, — переконаний Чобанян.

Він розраховує на великі інвестиції, якщо вдасться оперативно підвести нормативну базу під цей ринок.

“Можна стати свого роду криптоофшором для всього світу. І наситити нашу банківську систему, і забезпечити роботою юристів (посадити на консультування зарубіжних клієнтів по цій частині), і наповнити держбюджет”, — вважає Чобанян.

Експерт уточнив, що на поточний момент як суто українські в нашій країні позиціонує себе дві біржі: його KUNA в Києві та BTC Trade UA в Дніпрі. Сукупний добовий обсяг торгів на них в середньому знаходиться в межах $600-700 тис., в роботі беруть участь сотні тисяч українців. Ще більш активно наші люди торгують на зарубіжних майданчиках, де їх чисельність оцінюється вже понад мільйон осіб (хоч раз здійснювали операції з криптовалютами).