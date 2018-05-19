ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому» перерахувало 198 млн гривень фірмі «Картер груп», яка за інформацією Генпрокуратури має ознаки фіктивної. Про це повідомляє Госаудитслужба.

Ревізори також не знайшли на «Укроборонпромі» матеріальні цінності на 177 млн гривень, які офіційно є у них в наявності. Міноборони оштрафувало концерн на 13 млн гривень за порушення строків поставки озброєння для армії.

Концерн зараз завантажений лише на 30%. За останні 9 місяців тільки він отримав лише 18,5% держзамовлень, при тому що здатний поставляти більше 1,1 тис. одиниць військової техніки на 2,5 млрд гривень.

Кількість неефективні підприємств, що входять в держконцерн, збільшилася з 35 до 41. Ступінь зносу обладнання на них за останні 9 місяців збільшилася з 67% ДО 96,3%.

Аудитори вважають, що така ситуація склалася через непрацюючої системи керівництва «Укроборонпрому». Майже два роки його органи управління — Спостережна рада і Рада директорів, не виконували своїх функцій. Єдиним керівником оборонного концерну був гендиректор Роман Романов, повноважень якого не вистачало на ефективне управління.