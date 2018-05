ЛУГАНСЬК, 19 травня — . Українські силовики два рази у суботу відкривали вогонь по території самопроголошеної Луганської народної республіки (ЛНР), заявили в представництві ЛНР в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню. CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the магсһКиев підозрює “Грузинський легіон” розкрадання зброї, заявили в ЛНР

У Донбасі 30 березня набрало чинності нове “великоднє” перемир’я, проте сторони конфлікту продовжують звинувачувати один одного в обстрілах.

“За день, 19 травня, черговою зміною ЛНР в СЦКК, за даними Народної міліції ЛНР, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку ЗС України з напрямку населених пунктів: Луганське, Новотошковское, — по території Луганської народної республіки в районі населених пунктів: Нижнє Лозове, Жолобок”, — йдеться в повідомленні представництва ЛНР в Telegram-каналі.

У повідомленні уточнюється, що при обстрілі українські силовики використовували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети, БМП/БТР.

“Руйнувань, жертв і постраждалих серед мирного населення не зафіксовано”, — повідомляє представництво ЛНР в СЦКК.

