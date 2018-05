ВАШИНГТОН, 19 травня – . У міністерстві оборони США заявляють, що Росія недостатньо робить для боротьби з тероризмом на своїй території.

CC BY 2.0 / The U. S. Army / Returning to base Пентагон назвав пропагандою заяви Росії про загрозу ІГ* в Середній Азії”США і багато в (центральноазіатському) регіоні стурбовані радикалізацією, що відбувається в Росії. Росія критикує країни, які допомагають Афганістану у боротьбі з тероризмом, але не робить достатньо для вирішення проблеми радикалізації і вербування терористів в межах своїх кордонів”, — заявив представник прес-служби Пентагону підполковник Кон Фолкнер, коментуючи інформацію про велику кількість вихідців з РФ і країн СНД в рядах терористичних угруповань, у тому числі в Афганістані.

Фолкнер відмовився говорити про загальну кількість бойовиків угруповання “Ісламська держава”*. в Афганістані і підкреслив, що США будуть продовжувати роботу з афганськими партнерами щодо скорочення присутності ІГ* в Афганістані, після того, як підтримка терористів з Іраку і Сирії ослаблена.

Раніше в травні заступник голови МЗС РФ Олег Сиромолотов, виступаючи в Душанбе, заявив, що Афганістану перетворюється в опорну базу міжнародного тероризму. За його словами, в Афганістані налічується від 4 до 10 тисяч активних бойовиків ІГ*, майже половина з них зосереджена в північному прикордоння. Він зазначив, що терористи відкрито проголошують своєю метою повалення законних урядів, захоплення територій держав Центральної Азії і Росії і побудова квазідержави “Північний Хорасан”.

© Фотохост-агентствоПомпео і лідер Афганістану обговорили ситуацію в країні після атаки талібів*Сиромолотов зазначив, що при “очевидній зовнішньої підтримки спонсорів, серед яких є державні організації, спецслужби кількох країн, що під “прапори” ИГИЛ*, “Аль-Каїди”* та інших угруповань, що зміцнилися в Афганістані, сюди стікаються тисячі бойовиків різних національностей, включаючи недобитих з Сирії та Іраку, утворюючи гніздо глобального тероризму”.

* Терористичне угрупування, заборонена в Росії.