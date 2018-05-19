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Поранений при обстрілі Горлівки на Донеччині чоловік помер

19.05.2018

МОСКВА, 19 травня — . Поранений при обстрілі Горлівки на Донеччині чоловік помер, дівчина важко поранено, повідомив мер Горлівки Іван Приходько.Разрушенные здания в Горловке. Валерій МельниковУкраинские силовики відкрили вогонь по Горлівці, поранені дві людини

Раніше про поранення двох мирних жителів при обстрілі Горлівки українськими силовиками повідомили у представництві самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) у Спільному центрі контролю і координації за припиненням вогню (СЦКК).

“Зайцево. Полєтаєва, 127. На жаль, знову загиблий. Сімонов Сергій Юрійович, 26.08.1972. І важко поранена його дівчина. Даних поки немає”, — написав Приходько на своїй сторінці в соцмережі “ВКонтакте”.

Горлівка знаходиться в 40 кілометрах на північ від Донецька, контролюється ДНР. Місто розташоване біля лінії фронту і налічує близько 250 тисяч жителів. Тут розташовані машинобудівний завод і хімзавод “Стирол”, який зупинив роботу з початком бойових дій в Донбасі. За час конфлікту місто неодноразово піддавався обстрілу.

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