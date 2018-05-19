МОСКВА, 19 травня — . Поранений при обстрілі Горлівки на Донеччині чоловік помер, дівчина важко поранено, повідомив мер Горлівки Іван Приходько. Валерій МельниковУкраинские силовики відкрили вогонь по Горлівці, поранені дві людини

Раніше про поранення двох мирних жителів при обстрілі Горлівки українськими силовиками повідомили у представництві самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) у Спільному центрі контролю і координації за припиненням вогню (СЦКК).

“Зайцево. Полєтаєва, 127. На жаль, знову загиблий. Сімонов Сергій Юрійович, 26.08.1972. І важко поранена його дівчина. Даних поки немає”, — написав Приходько на своїй сторінці в соцмережі “ВКонтакте”.

Горлівка знаходиться в 40 кілометрах на північ від Донецька, контролюється ДНР. Місто розташоване біля лінії фронту і налічує близько 250 тисяч жителів. Тут розташовані машинобудівний завод і хімзавод “Стирол”, який зупинив роботу з початком бойових дій в Донбасі. За час конфлікту місто неодноразово піддавався обстрілу.

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