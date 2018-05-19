МОСКВА, 19 травня — . Глава МЗС ФРН Хайко Маас відзначив прогрес у відносинах між Німеччиною та Росією, пише газета Saarbruecker Zeitung.

© РИА Новини / Сергій ГунеевМежгосударственные відносини Росії і Німеччини”Всі хочуть налагодити діалог. Проте діалог заради діалогу – це тільки півсправи. Я хочу результатів”, — заявив Маас.

Він зазначив, що в ході зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим вони обговорили не тільки міжвузівські наукові проекти, але і домовилися про регулярні зустрічі з безпеки на рівні перших заступників глав МЗС двох країн і про зустріч по Україні “нормандському форматі”.

“Як ми бачимо, наш підхід приніс вельми певний результат, в той час як всі тільки говорять про діалог, я вже давно дбаю про те, щоб зміцнити його”, — сказав Маас.