ВАШИНГТОН, 19 травня — . Учениця з Пакистану, яка приїхала в США з обміну, стала жертвою нападу на середню школу в Санта Фе в Техасі, заявив держсекретар США Майк Помпео.

© AP Photo / David J. PhillipВласти повідомили про десятьох загиблих і десяти постраждалих у стрільбі в Техасі”Я приношу свої найглибші співчуття родині та друзям Сабики Шейх, яка була вбита в результаті стрілянини в старшій школі Санта Фе в Техасі вчора. Сабіка перебувала в США в рамках програми молодіжних обмінів і досліджень, що фінансується державним департаментом, яка допомагала налагоджувати зв’язки між Сполученими Штатами і її рідним Пакистаном”, — йдеться в поширеній заяві Помпео.

У п’ятницю в результаті стрілянини в середній школі в місті Санта Фе загинули десять людей і ще десять отримали поранення. Поліція ідентифікувала нападника, ним виявився 17-річний Дімітріос Пагуртзис.

© AP Photo / KTRK-TV АВС13В Техасі затримали підозрюваного в стрілянині в школеГубернатор штату Грег Еббот повідомив, що в машині затриманого виявили вибухові пристрої та “коктейлі Молотова”, а підозрюваний збирався покінчити собою. За словами губернатора, для скоєння злочину молодик використовував пістолет і револьвер 38-го калібру, які він взяв у свого батька. Зброю було раніше придбаний легально.

Мотиви злочинця поки невідомі.