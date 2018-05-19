Правоохоронцям вдалося затримати нападника.

У місті Саарбрюккен на південно-заході Німеччини невідомий влаштував безладну стрілянину по перехожих. Дві людини загинули.

Стрілянина почалася сьогодні близько 14.30 в районі Фехинген біля одного з будинків.

У поліції повідомляють також про кількох поранених, їх кількість уточнюється.

Правоохоронцям вдалося затримати нападника на місці, його мотиви поки невідомі.

На місці події працюють правоохоронці та представники місцевої влади.

Нагадаємо, раніше в результаті стрілянини в школі в південно-східному техаському місті Санта-Фе (США) загинули 10 осіб.