Правоохоронцям вдалося затримати нападника.
У місті Саарбрюккен на південно-заході Німеччини невідомий влаштував безладну стрілянину по перехожих. Дві людини загинули.
Стрілянина почалася сьогодні близько 14.30 в районі Фехинген біля одного з будинків.
У поліції повідомляють також про кількох поранених, їх кількість уточнюється.
Правоохоронцям вдалося затримати нападника на місці, його мотиви поки невідомі.
На місці події працюють правоохоронці та представники місцевої влади.
Нагадаємо, раніше в результаті стрілянини в школі в південно-східному техаському місті Санта-Фе (США) загинули 10 осіб.