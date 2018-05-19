Світовий банк і Україна за 25 років успішно реалізували більше 70 важливих проектів загальною вартістю близько 12 мільярдів доларів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив український прем’єр Володимир Гройсман.

«Рівень нашої співпраці з Світовим банком дуже високий. За 25 років спільно ми успішно реалізували більше 70 важливих проектів вартістю близько 12 мільярдів доларів.

Така підтримка потрібна нам зараз, коли ми проводимо не просто секторальні реформи, а фундаментальні зміни в різних сферах. Ми досягли хороших результатів: зростання економіки в Україні за перший квартал цього року – 3,1%. І це в умовах бойових дій на Донбасі і величезної боргового навантаження на держбюджет. Наш успіх відзначили мої співрозмовники. І я вдячний представникам Світового банку за теплі слова і високі оцінки роботи уряду», – заявив прем’єр-міністр України.

Також Володимир Гройсман запевнив, що уряд України залишається відкритим, надійним і передбачуваним партнером для всіх провідних міжнародних фінансових організацій.