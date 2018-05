МОСКВА, 19 травня — . Щонайменше 22 людини постраждали при пожежі на заводі недалеко від Х’юстона в американському штаті Техас, повідомляє місцевий телеканал АВС13 з посиланням на пожежну частину міста Пасадена.

Займання сталося о 10.30 ранку за місцевим часом (18.30 мск) на заводі Kuraray America, Inc. Постраждалі доставлені в лікарню.

За словами представника пожежної служби, пожежа була ліквідована і не представляє небезпеки для городян. Можливість терористичної атаки виключена.

Представники заводу співпрацюють з місцевою владою, щоб визначити причини займання.

BREAKING: 22 people injured after flash fire at Kuraray America, Inc. plant near Pasadena https://t.co/devBgSJrMb pic.twitter.com/PpaeA6MmDc

— ABC13 Houston (@abc13houston) 19 травня 2018 р.