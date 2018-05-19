Повінь – зміна системи

Menu
Close

ЗМІ: не менше 22 осіб постраждали при пожежі на заводі в США

19.05.2018

МОСКВА, 19 травня — . Щонайменше 22 людини постраждали при пожежі на заводі недалеко від Х’юстона в американському штаті Техас, повідомляє місцевий телеканал АВС13 з посиланням на пожежну частину міста Пасадена.

Займання сталося о 10.30 ранку за місцевим часом (18.30 мск) на заводі Kuraray America, Inc. Постраждалі доставлені в лікарню.

За словами представника пожежної служби, пожежа була ліквідована і не представляє небезпеки для городян. Можливість терористичної атаки виключена.

Представники заводу співпрацюють з місцевою владою, щоб визначити причини займання.

Читайте також:   Експерт відзначив деякі проблеми у налагодженні контактів з Росією
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *