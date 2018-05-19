БРЮССЕЛЬ, 19 травня – . Єврокомісія повідомила про досягнення в суботу Грецією угоди з міжнародними кредиторами щодо пакету реформ, необхідних для успішного завершення четвертої оцінки виконання Афінами вимог програми фіндопомоги.

© РИА Новини / Марина КатинаПрограмму фінансової допомоги Греції завершать цим летомГлавы місій міжнародних кредиторів з лютого проводили в Афінах переговори з четвертої оцінки реформ — останній перед виходом з програми допомоги Греції об’ємом 86 мільярдів євро. Позитивна оцінка необхідна Греції як для успішного виходу з меморандумів з кредиторами, так і для отримання чергових траншів кредиту.

“Дана угода буде представлено на засіданні Єврогрупи 24 травня”, — йдеться в поширеному в суботу повідомленні ЄК.

Грецька влада має намір здійснити ці заходи до засідання міністрів фінансів Єврогрупи 21 червня. З цією метою в майбутні тижні продовжаться інтенсивні консультації з грецькою владою.

© РИА Новини / Олексій ДаничевГреция може позбутися європейської фінансової помощиГреция у зв’язку з кризою з 2010 року не може кредитуватися на міжнародних фінансових ринках і отримує від четвірки ” міжнародних кредиторів (Єврокомісії, Міжнародного валютного фонду, Європейського центробанку та Європейського механізму стабільності) кредити в обмін на реформи.

Четверта оцінка включає виконання Грецією 88 попередніх умов, найбільш важливими з яких є бюджетні питання, перегляд пільг по інвалідності, перегляд закону про банківські кредити, просування приватизації, в основному в енергетичному секторі, і зміни у податку на нерухомість.