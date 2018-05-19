МОСКВА, 19 травня — . У німецькому місті Саарбрюккен чоловік відкрив безладну стрілянину, дві людини загинули, ще декілька поранені, повідомляє радіостанція Saarländischer Rundfunk.

© REUTERS / StaffВ Німеччини вантажівка в’їхала у натовп людейПо даними поліції, інцидент стався в 14:30 за місцевим часом (15:30 мск) в районі Фехинген. Стрілець зробив кілька пострілів. На місці працюють екстрені служби.

Нападника затримали. Його мотиви поки невідомі, але, за даними поліції, мова, швидше за все, йде про побутовому конфлікті. Інші подробиці інциденту не наводяться.