МОСКВА, 19 травня — . Понад 720 осіб отримали отруєння грибами на заході Ірану, дев’ять людей загинули, повідомляє агентство ISNA з посиланням на представника аварійної служби країни Моджтабу Халеди.

За словами Халеди, 721 чоловік отримав отруєння грибами в провінції Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Західний Азербайджан і Казвін. Близько 50 осіб перебувають у критичному стані, кільком з них потрібна термінова пересадка печінки.

Як повідомляє Університет медичних наук Ясуджа, зовнішній вигляд і смак отруйних грибів не відрізняються від їстівних. Зрозуміти, що гриб токсичний, можна тільки в результаті проведення лабораторних експериментів.