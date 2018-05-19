При цьому не повідомляється, про які острови йде мова.

Бомбардувальники ВПС Китаю вперше приземлилися на островах і рифах в Південно-Китайському морі.

“Підрозділ ВПС Народно-визвольної армії нещодавно організувало кілька бомбардувальників, таких як H-6K, для проведення підготовки до зльоту та посадки на островах і рифах в Південно-Китайському морі, з тим щоб поліпшити нашу здатність досягати всіх територій, в будь-який час проводити удари і наносити їх у всіх напрямках”, – йдеться в повідомленні ВВС.

Літаки відпрацювали зліт і посадку на островах, а також імітували нанесення удару по морським цілям.

Сполучені Штати направили військові кораблі до спірних районів Південно-Китайського моря, щоб кинути виклик суворому претендуванню Китаю на територію, на яку висловлюють претензії Китай, В’єтнам, Філіппіни, Тайвань, Бруней і Сінгапур.

“Сполучені Штати залишаються прихильниками вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону”, – заявив прес-секретар Пентагону підполковник Крістофер Логан.