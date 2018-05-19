У Польщі зі школи евакуювали дітей з школи міста Вейхерово Поморського воєводства.
Повідомляється, що з будівлі школи вивели 325 осіб, у тому числі майже 300 дітей. Евакуація сталася через розпилення в приміщенні навчального закладу невідомої речовини.
Як зазначається, після евакуації понад 30 дітей поскаржилися на проблеми з диханням і різь в очах, 17 з них були госпіталізовані до лікарні.
На місце події була викликана спеціальна група хіміко-екологічного порятунку.
За попередніми оцінками поліції, причиною погіршення стану здоров’я дітей було розпорошення сльозогінного газу.
Дирекція школи прийняла рішення про дострокове закінчення занять.