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У польській школі розпорошили газ, 17 дітей отруїлися

19.05.2018

В польской школе распылили газ, 17 детей отравились

У Польщі зі школи евакуювали дітей з школи міста Вейхерово Поморського воєводства.

Повідомляється, що з будівлі школи вивели 325 осіб, у тому числі майже 300 дітей. Евакуація сталася через розпилення в приміщенні навчального закладу невідомої речовини.

Як зазначається, після евакуації понад 30 дітей поскаржилися на проблеми з диханням і різь в очах, 17 з них були госпіталізовані до лікарні.

На місце події була викликана спеціальна група хіміко-екологічного порятунку.

За попередніми оцінками поліції, причиною погіршення стану здоров’я дітей було розпорошення сльозогінного газу.

Дирекція школи прийняла рішення про дострокове закінчення занять.

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