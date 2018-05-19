У Дніпропетровській області при отриманні прямо на вулиці хабара в розмірі 4 тис. доларів зловили тимчасово виконуючого обов’язки начальника одного з районних відділень Нацполиции.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За хабар майор поліції пообіцяв місцевому жителю не притягати його до кримінальної відповідальності за підроблення ідентифікаційних номерів транспортного засобу і повернути авто.