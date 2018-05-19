Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Дніпропетровській області поліцейський за хабар обіцяв «закрити очі» на двійника авто

19.05.2018

В Днепропетровской области полицейский за взятку обещал «закрыть глаза» на двойника авто

У Дніпропетровській області при отриманні прямо на вулиці хабара в розмірі 4 тис. доларів зловили тимчасово виконуючого обов’язки начальника одного з районних відділень Нацполиции.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За хабар майор поліції пообіцяв місцевому жителю не притягати його до кримінальної відповідальності за підроблення ідентифікаційних номерів транспортного засобу і повернути авто.

Читайте також:   Чому ніяк не переможемо мародерів, злодіїв і вбивць, чому смороду володарють нами?, — Стеценко
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *