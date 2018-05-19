АФІНИ, 19 травня — . Мер міста Салоніки Янніс Бутарис змушений був тікати з меморіальних заходів, які проходили у річницю геноциду понтійських греків біля Білої вежі в центрі міста, повідомляє телеканал Skai.

© AP Photo / Louisa GouliamakiВ Афінах стіну посольства Франції облили фарбою з-за ударів по СирииВ Греції 19 травня згадують жертв геноциду понтійських греків у Туреччині — турки вбили понад 350 тисяч греків. В цей день по всій країні проходять пам’ятні заходи.

У Салоніках юрба оточила мера і спочатку стала ображати його, а потім деякі люди почали бити його і кидати пляшки з водою.

Охорона стала швидко відводити Бутариса до машини, однак кілька десятків людей переслідували його. Натовп пошкодила машину мера.

Як повідомляє Skai, причиною нападу стали заяви мера Міста на підтримку зміцнення греко-турецьких відносин шляхом торгового співробітництва з Туреччиною. Проте головною причиною могло стати те, що він дозволив членам товариств гомосексуалістів і лесбіянок провести гей-парад Thessaloniki Pride день геноциду понтійцев.