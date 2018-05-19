МОСКВА, 19 травня — . Число загиблих в авіакатастрофі в аеропорту Куби збільшилася до 110 чоловік, три людини поранені, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на міністра транспорту Куби Аделя Іскьердо. © RuptlyКубинский бортінженер назвав ймовірну причину авіакатастрофи

Раніше повідомлялося, що на борту впав у п’ятницю між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас літака Boeing 737-200 перебувало всього 110 осіб, включаючи членів екіпажу, 107 осіб вважалися загиблими.

Як повідомляє агентство, Искьедо уточнив, що в результаті катастрофи загинули 110 осіб, троє вижили. У числі загиблих — 99 кубинців, шість мексиканців (члени екіпажу), турист з Мексики і пара туристів з Аргентини, а також два жителя Західної Сахари.