МОСКВА, 19 травня — . Двадцять священиків євангелічної церкви значаться в списку загиблих в авіакатастрофі в аеропорту Гавани, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на Кубинський рада церков. © AFP 2018 / Yamil LageЧисло загиблих в авіакатастрофі на Кубі зросла до 110 людей

“У цьому літаку перебувало десять пар пасторів, тобто 20 осіб. Всі вони були з назорейской церкви в східному регіоні”, — цитує агентство члена ради Майте Куесада.

За даними агентства, група священиків кілька днів перебувала в кубинській столиці на зустрічі в п’ятницю поверталася додому.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу, 107 людей загинули, три жінки перебувають у лікарні в критичному стані.