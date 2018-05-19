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У числі загиблих при катастрофі літака на Кубі 20 священиків

19.05.2018

МОСКВА, 19 травня — . Двадцять священиків євангелічної церкви значаться в списку загиблих в авіакатастрофі в аеропорту Гавани, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на Кубинський рада церков.На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018© AFP 2018 / Yamil LageЧисло загиблих в авіакатастрофі на Кубі зросла до 110 людей

“У цьому літаку перебувало десять пар пасторів, тобто 20 осіб. Всі вони були з назорейской церкви в східному регіоні”, — цитує агентство члена ради Майте Куесада.

За даними агентства, група священиків кілька днів перебувала в кубинській столиці на зустрічі в п’ятницю поверталася додому.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу, 107 людей загинули, три жінки перебувають у лікарні в критичному стані.

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