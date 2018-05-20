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Поліцейський з Білої Церкви за хабарі покривав автовикрадача

20.05.2018

Полицейский из Белой Церкви за взятки покрывал автоугонщика

У Білій Церкві після отримання чергового хабара спіймали старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції місцевого відділення поліції.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Поліцейський неодноразово вимагав великі суми грошей у фігуранта кримінального провадження, відкритого за фактом крадіжки автомобіля, за не вчинення дій по його розшуку.

Загальна сума отриманих ним від підозрюваного хабарів становить 2 тис. доларів і 7 тис. гривень.

На даний момент поліцейському повідомили про підозру у ч. 3 ст. 368 КК.

Полицейский из Белой Церкви за взятки покрывал автоугонщика

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