У Білій Церкві після отримання чергового хабара спіймали старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції місцевого відділення поліції.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Поліцейський неодноразово вимагав великі суми грошей у фігуранта кримінального провадження, відкритого за фактом крадіжки автомобіля, за не вчинення дій по його розшуку.

Загальна сума отриманих ним від підозрюваного хабарів становить 2 тис. доларів і 7 тис. гривень.

На даний момент поліцейському повідомили про підозру у ч. 3 ст. 368 КК.