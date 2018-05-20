Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з митних постів Державної фіскальної служби Донецької області.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав п’ятнадцять тисяч гривень від місцевого підприємця за нестворення штучних перешкод щодо митного оформлення імпортної машини.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України на одній з вулиць Маріуполя під час одержання всієї суми хабара.

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.