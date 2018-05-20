АФІНИ, 19 травня — , Геннадій Мельник. Міністр фінансів Греції Эвклидис Цакалотос після завершення переговорів з керівниками установ кредиторів четвертої оцінки ходу реформ заявив, що досягнуто технічну угоду, яка буде затверджено на Єврогрупі 24 травня.

© AFP 2018 / Aris МеѕѕіпіѕГреция домовилася з кредиторами по пакету реформ, повідомили в ЕКРуководители місій четвірки кредиторів з вівторка проводили переговори з урядом Греції з виконання програми реформ. Без позитивної оцінки Греція не може отримати чергові транші кредитів в рамках третьої програми допомоги об’ємом 86 мільярдів євро. Нинішня оцінка — остання перед виходом з програми допомоги Греції в серпні цього року.

“Сьогодні у нас є технічна угода (Staff Level Agreement), яке буде ратифіковане на Єврогрупі 24 травня. З усіх питань ми прийшли до згоди і ми точно знаємо, що нам треба зробити до Єврогрупи 21 червня (на якому буде обговорюватися вихід Греції з програм допомоги — ред.)”, – сказав Цакалотос журналістам.

© AFP 2018 / Aris МеѕѕіпіѕГреция домовилася з кредиторами по пакету реформ, повідомили в ЕКПо його словами, починає відбуватися багато речей, деякі з них технічно важкі.

“Ми повинні поквапитися і бути організованими. Так, на Єврогрупі 21 червня, і я вже говорив про це багато разів, є три-чотири частини головоломки, які повинні потрапити на своє місце. Перша (четверта оцінка ред.) вже пройшла свій шлях. Можливо, в середу або четвер ми отримаємо більше інформації про борги, про те, як йдуть дебати між європейцями і МВФ. Крім того, 21 червня буде обговорюватися спостереження за экономикою після виходу з меморандуму з кредиторами”,- сказав міністр.

Цакалотос сказав, що всі проблемні питання будуть вирішені, на його думку, задовільно для грецької сторони.

© РИА Новини / Марина КатинаПрограмму фінансової допомоги Греції завершать цього літа”Очевидно, що в деяких речах нам довелося додати трохи води в наше вино, але, як мені здається, дискусія була дуже конструктивною і предметної. У більшості випадків я дуже задоволений”,- сказав глава Мінфіну.

Греція з 2010 року у зв’язку з важкою фінансовою кризою втратила можливість кредитуватися на міжнародних фінансових ринках і змушена була укласти меморандуми з трійкою кредиторів про надання кредитів в обмін на жорсткі реформи і політику затягування поясів. Зараз держборг Греції складає близько 318 мільярдів євро, це більше 180% ВВП. Валовий внутрішній продукт за роки кризи скоротився на чверть.