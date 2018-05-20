ПАРИЖ, 19 травня — , Вікторія Іванова. Генеральне консульство Росії в Марселі поки не отримувало інформації про нібито затриманого в південному місті вихідця з РФ.

© AP Photo / Claude РагіѕСМИ: у Марселі евакуювали вокзалРанее в суботу залізничний вокзал Марселя Сен-Шарль був евакуйований після затримання підозрілого чоловіка. Військовий, що знаходиться на вокзалі, побачив чоловіка з сумкою, в якій можна було розрізнити дроти і акумулятори. Затриманий запевняв, що в його сумці немає вибухових речовин.

Прокурор Ксавьє Тарабо раніше заявив агентству Франс Прес, що затриманий “назвався чеченцем і говорить по-російськи”. Разом з тим, за словами прокурора Марселя, особу затриманого “поки не встановлена”.

“Нам такої інформації поки не надходило, з поліції ніхто не звертався”, — повідомили в дипломатичному представництві.