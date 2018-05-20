АФІНИ, 19 травня — , Геннадій Мельник. Представники уряду Греції і опозиція засудили як “фашистське” напад натовпу людей на мера Міста Янніса Бутариса під час пам’ятних заходів у річницю геноциду понтійських греків. Дарина БуймоваМэра Салоніків вигнали з мітингу у річницю геноциду понтійських греків

У Греції 19 травня згадують жертв геноциду понтійських греків у Туреччині — турки вбили понад 350 тисяч греків. В цей день по всій країні проходять пам’ятні заходи.

Бутарис змушений був тікати з меморіальних заходів, що проходили біля Білої вежі в центрі міста, після того, як натовп людей оточила мера і спочатку стала ображати його, а потім деякі люди почали бити його і кидати пляшки з водою. Бутарис раніше виступав за зміцнення торговельних зв’язків з Туреччиною, а в День пам’яті жертв геноциду дозволив членам товариств гомосексуалістів і лесбіянок провести гей-парад Thessaloniki Pride.

“Ті, хто напав на мера Міста, Янніса Бутариса, не є ні обуреними громадянами, ні зібралася натовпом. Це просто вкрай праві хулігани, які повинні відразу ж отримати відсіч на наслідки своїх дій. Поки політичні сили дозволяють вкрай правим маргіналів ховатися за нібито патріотичними почуттями, змія фашизму безпосередньо загрожує демократії”, — йдеться в заяві прес-служби прем’єр-міністра Греції, що надійшов в .

Офіційний представник уряду Дімітріс Тзанакопулос назвав “ганьбою фашистське напад” на Бутариса. “Не дозволимо темряві поглинути світло демократії”, — написав Тзанакопулос в Twitter.

Опозиційна консервативна партія “Нова демократія” також назвала напад фашистським.

“Нападники повинні бути негайно арештовані, і уряд має нарешті усвідомити, що беззаконня перевищило всі рамки з-за його неприпустимою терпимості до насильства”, — йдеться в заяві партії.

Лідер партії “Потами” Ставрос Теодоракіс висловив підтримку мера і заявив, що проблема в культивування ненависті в суспільстві.

“Завжди знайдеться 5-6 хуліганів, готових атакувати тих, хто їм не подобається. Проблема в тих, хто поширює брехню і культивує ненависть. І вони носять не капюшони, а костюми”, — написав Теодоракіс в твіттері.

Мер Афін Георгіос Каминис підтримав свого колегу і заявив, що викликає занепокоєння те, що популізм та націоналізм відкрито загрожують демократії і суспільству.