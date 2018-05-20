МОСКВА, 19 травня — . Президент США Дональд Трамп допустив помилку в написанні імені своєї дружини Меланії у повідомленні на Twitter, повідомляє The Hill. © AP Photo / Evan VucciМеланья Трамп залишилася без подарунка від чоловіка на день народження

Вітаючи жінку з поверненням з лікарні після операції на нирках, Трамп назвав її “Мелані”.

“Чудово, що наша приголомшлива перша леді повернулася в Білий дім. Мелані відчуває себе дуже добре. Спасибі за всі ваші молитви і побажання”, — написав американський лідер на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначає The Hill, через деякий час Трамп видалив початковий твіт і опублікував нову запис з правильним написанням імені дружини.

Раніше повідомлялося про повернення Меланії Трамп в Білий дім після емболізації судин нирок. За словами першої леді, зараз вона почуває себе чудово”.