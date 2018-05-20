АНКАРА, 19 травня — . Розвідувальні служби Туреччини і балканських країн працюють в координації для розслідування тверджень про те, що група осіб турецького походження на Балканах нібито готує замах на президента Туреччини Тайіпа Ердогана, повідомляє в суботу телеканал TRT з посиланням на джерела в силах безпеки. © AP Photo / Yasin Bulbul/PoolЭрдоган звинуватив прем’єра Косово у підтримці Гюлена

Інформація з’явилася напередодні одноденного робочого візиту Ердогана в Боснію і Герцеговину, який намічений на неділю.

Наголошується, що ці відомості надійшли від мешкають у столиці Македонії Скоп’є турків у місцеву розвідувальну службу, а потім були передані турецької розвідки. Дані про час, місце та спосіб замаху не є.

Інформацію про нібито підготовлюваний замах на Ердогана прокоментував віце-прем’єр Туреччини Бекір Боздаг. “Ми знаємо, що є кола, які стурбовані тим, що у нас є такий сильний лідер, тому вони хочуть його знищити. Повідомлення про підготовлювані замахи на нього з’являється постійно, Наш президент Тайіп Ердоган не той чоловік, який злякається загроз і зверне зі свого шляху. Ті, хто досі не зміг цього зрозуміти, просто дурні. Він продовжить свій шлях за допомогою Аллаха, під його захистом і з молитвами нашого народу”, — написав Боздаг в Twitter.