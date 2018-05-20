Кількість особового складу 3.3 тисячі осіб.

Підрозділи першої американської бронетанкової бригади прибули в порт бельгійського Антверпена і почали розвантажуватися для подальшого транспортування в Східну Європу. Про це повідомляє прес-служба міноборони Бельгії.

“Військова техніка США прибула в порт Антверпена для подальшого розгортання в Східній Європі в рамках операції Atlantic Resolve”, – йдеться в повідомленні в офіційному акаунті відомства в Twitter.

За повідомленням посольства США в Бельгії, через порт Антверпена транзитом в рамках ротації пройдуть 85 танки, бойові машини Bradley, 18 самохідок Paladin, сотні транспортних засобів та 3,3 тисячі чоловік особового складу.

Кінцевим пунктом переправлення бригади є Польща. Зараз в порту йде розвантаження 800 транспортних засобів, потім очікується прибуття ще двох суден з військовою технікою.