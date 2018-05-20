Політична партія лідера опозиції Олексія Навального отримала нову назву — “Росія Майбутнього”. Про це в своєму мікроблозі Twitter пише юрист ФБК — Любов Соболь.

«Ідея нової назви з’явилася в головах відразу кількох людей, але я теж його пропонувала, так як концепція «Прекрасна Росія майбутнього», про яку Олексій Навальний розповідав у своїй передвиборчій програмі, мені дуже подобається. Це те, куди ми всі прагнемо, Росія, де є чесні суди, незалежні ЗМІ, нормальна робота поліції. Мені здається дуже логічним вибір нової назви — «Росія Майбутнього», — заявила Любов Соболь

Ще у квітні опозиціонер подав у міністерство юстиції повідомлення про з’їзд партії з назвою “Робоча назва”. Олексій Навальний заявив, що в майбутньому вона буде перейменована.