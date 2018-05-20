У Москві відбувся установчий з’їзд партії прихильників Олексія Навального. Політсилу вирішено було назвати “Росія майбутнього”. Зустріч пройшла в бізнес-центрі “Омега Плаза”.

Сам опозиціонер не зміг бути присутнім на установчому з’їзді, оскільки знаходиться під арештом.

Протоколи регіональних зборів будуть зібрані і переслані в Москву приблизно за 14 днів. Як розповів секретар Центральної ради партії Іван Жданов, “через два тижні подамо документи в Мін’юст”.

Жданов повідомив, що в партії на даний момент не буде посаді голови. Керувати політичною організацією стане Центральна рада. Втім, новий з’їзд партії зможе заснувати посаду голови в майбутньому.

Як заявили в партії, то, що представники Мін’юсту не були присутні на установчому з’їзді, не впливає на легітимність.