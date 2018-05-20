КАРАКАС, 20 травня — . Президентські вибори відбудуться в неділю у Венесуелі, громадяни визначать ім’я нового глави держави і курс країни на найближчі шість років. © РИА Новини / Володимир ПесняПосол РФ заявив про можливу ескалацію ситуації у Венесуелі після виборів

У виборах глави держави у Венесуелі візьмуть участь чотири кандидати: чинний президент країни Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі.

Ці вибори примітні тим, що найбільше опозиційне об’єднання країни “Круглий стіл демократичної єдності” прийняло рішення не виставляти свою кандидатуру і закликав громадян не брати участь у голосуванні. Противники Мадуро вважають, що перенесення виборів до кінця року на травень порушує демократичну процедуру волевиявлення.

Незважаючи на вирішенні своїх колег, лідер партії “Прогресивний авангард” Фалькон виставив свою кандидатуру, всупереч рішенню опозиції. Фалькон йде на вибори від партій “Копалень”, “Прогресивний авангард” і “Рух до соціалізму”.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийВенесуэла ввела заборону на мітинги на час выборовИ Мадуро, і Фалькон заявляють про свою впевненість у перемозі, а соціологічні опитування показують, що саме ці дві людини будуть боротися за пост президента.

Результати останнього опитування, проведеного компанією Hinterlaces, віддавали 48% голосів чинному президенту Мадуро, його опонентові Фальконе — 31%. Ще 14% громадян збираються проголосувати за представника руху “Надія на зміни” Хав’єра Бертуччі.

Згідно ж з даними опитування компанії Datanalisis, Фалькон випереджав у перевагах виборців чинного президента на сім відсотків. Більше 41% респондентів, опитаних цією фірмою, заявили про готовність віддати голоси за Фалькона, за Мадуро готові голосувати понад 34%.

Поки заклик опозиції не голосувати мало вплинув на передвиборчі настрої громадян. Те ж опитування Hinterlaces показав, що 63% венесуельців мають намір голосувати у день виборів, у той час як 28% збираються утриматися. Всього право голосу мають близько 20,5 мільйона чоловік. Для них будуть відкриті 14,6 тисячі виборчих дільниць по всій країні, а безпека в день голосування будуть забезпечувати близько 300 тисяч військовослужбовців і поліцейських.

© AP Photo / Ariana CubillosЧлен ЦВК Лихачов візьме участь у спостереженні за виборами глави ВенесуэлыК виборів Венесуела підходить в жалюгідному з точки зору економіки стані. У нещодавній доповіді МВФ економіка країни зменшиться на 15% в 2018 році на додаток до сукупного скорочення на 35% в 2014-2017 роках. За прогнозом фонду, інфляція в поточному році досягне 13000%. У травні курс долара на “чорному” ринку Венесуели вперше подолав позначку в 700 тисяч боліварів при тому, що розмір мінімальної гарантованої зарплати з усіма виплатами становить 2,55 мільйона боліварів.

При цьому Мадуро, твердо впевнений у своїй перемозі, вже пообіцяв громадянам, що прямо з 20 травня Венесуела почне рухатися по шляху зростання і процвітання. У всіх нинішніх бідах він звинувачує “економічну мафію”, що діє з території Колумбії під керівництвом США. Перед виборами Мадуро різко посилив фінансування так званих “бонусів” для населення, які видаються на різні цілі. Однак з урахуванням галопуючої інфляції їх розмір становить лише кілька доларів. Реалізацію соціальних програм Мадуро обіцяє продовжити і надалі в разі виграшу.

© AP Photo / Erhan Elaldi/PoolВенесуэла: країна перемігшого безготівкового расчетаПротивник чинного президента Фалькон виступив з радикальною пропозицією доларизації економіки в умовах економічного колапсу. За його словами, необхідно встановити мінімальну зарплату в 75 доларів і поступово йти по шляху доларизації, як це зробив, приміром, Еквадор.

Інший кандидат Хав’єр Бертуччі наполягає на відкритті гуманітарного каналу, по якому до Венесуели піде допомога з інших країн, щоб врятувати населення від голоду і дефіциту. Нинішня влада Венесуели наявність соціальної кризи заперечують і відкривати такий канал відмовляються, незважаючи на численні пропозиції від іноземних держав.

© Flickr / Márcio Cabral de МоигаДепутат повідомив про вбивство колумбійськими повстанцями шахтарів у ВенесуэлеВыборы у Венесуелі вже зіткнулися з проблемою визнання їх результатів. Незважаючи на заяви Мадуро, що його хвилює тільки визнання з боку народу країни, очевидно, що міжнародна ізоляція не стоїть у числі пріоритетів його уряду в разі переобрання. США вустами віце-президента Майка Пенси назвали їх “обманом і ганьбою”, а майже половина з 34 учасників недавнього “Саміту Америк” вважають їх нелегітимними. У їх числі — Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Мексика, Панама, Перу. Країни “Групи Ліми” теж назвали вибори нелегітимними і зажадали перенести їх на осінь.

Для Росії проблема визнавати або не визнавати підсумки виборів у Венесуелі не варто, заявив раніше в інтерв’ю директор латиноамериканського департаменту МЗС РФ Олександр Щетинін. За його словами, Москва виходить з того, що основним є волевиявлення народу, і, коли воно станеться, Росія відповідним чином буде вибудовувати лінію своєї подальшої політики щодо цієї країни.