ВІНДЗОР (графство Беркшир, Англія), 19 травня – , Марія Тютюн. Британський принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл повінчалися в суботу в каплиці святого Георгія Віндзорського замку. © REUTERS / Marko DjuricaЕлизавета II подарувала принцові Гаррі титул герцога

Вранці бабуся принца, королева Великобританії Єлизавета Друга вручила принцу Гаррі титул герцога Сассекського, його дружина відтепер буде називатися герцогинею Сассекской.

Наречений і наречена

Принц Гаррі є молодшим сином принца Уельського Чарльза і онуком королеви Великобританії Єлизавети II. У черзі престолонаслідування він займає шосту сходинку — після батька, старшого брата принца Вільяма і його трьох дітей.

Той факт, що 33-річний принц Гаррі, швидше за все, ніколи не стане королем, по всій видимості, значно полегшив йому шлюб: професія Маркл, її іноземне громадянство, змішане етнічне походження і той факт, що вона колись вже була заміжня, могли б створити складності, будь Гаррі спадкоємцем престолу.

Гаррі — один з найпопулярніших у британців членів королівський сім’ї, він відомий своєю дотепністю і “неформальністю”, в минулому з його ім’ям було пов’язано кілька скандалів, однак в останні роки, багато в чому завдяки військовій службі, принц став розсудливим і не раз говорив про своє бажання одружитися і мати дітей.

© AP Photo / Prabhjot GillСвадебные традиції британської королівської семьиМаркл 36 років, вона уродженка Каліфорнії і відома, головним чином, по ролі в серіалі “Форс-мажори” (Suits). Батьки Меган Маркл розлучилися, коли їй було шість років, і давні сімейні чвари на тлі майбутнього весілля не раз ставали надбанням таблоидных видань. З усіх родичів на весілля запрошено була лише мати Меган Дорія Рэгланд.

Щоб вийти заміж в лоні Церкви Англії, нареченій довелося пройти катехизацію. В майбутньому їй належить також отримати британське громадянство, цей процес займе не менше шести років.

© AFP 2018 / Danny Lawson / PoolМеган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Danny Lawson / PoolМеган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018

Вінчання

Вінчання Гаррі і Меган було зворушливим: видно було, як нервує принц, як йому кажуть підбадьорливі слова спочатку шафер – брат принц Вільям, а потім і наречена.

“Ти виглядаєш приголомшливо… просто чудово”, — сказав Гаррі, вперше побачивши наречену в її весільній сукні. За традицією, вечір напередодні весілля наречений і наречена провели окремо, і плаття залишалося таємницею для всіх, включаючи нареченого.

В церкву Меган прибула в супроводі матері, інструктора з йоги Дории Рэгланд. Протягом всієї церемонії Рэгланд насилу стримувала сльози. До вівтаря Меган вів батько принца Гаррі, принц Уельський Чарльз. Цю почесну обов’язок спадкоємець британського престолу взяв на себе після того, як батько нареченої Томас Маркл за станом здоров’я не зміг прилетіти до Великобританії з Мексики.

© AFP 2018 / Jonathan Brady / POOLПринц Гаррі і Меган Маркл повінчалися і покинули церковьЕдинственным явно не запланованим моментом церемонії стала тривалість та емоційність виступу американського проповідника. У весільній церемонії брали участь декілька священиків. Головуючий єпископ єпископальної церкви Майкл Каррі з Чикаго був запрошений принцом Гаррі і його нареченою прочитати проповідь. Але манера проповідника виглядала досить дивно в британській готичної церкви, у присутності королеви Великобританії Єлизавети Другої. Карі емоційно розмахував руками, повертався всім корпусом в різні боки, обертав очима й кричав.

Королева і сер Елтон Джон явно не схвалювали того, що відбувається, вони хмурились і піднімали очі до неба. Принц Гаррі виглядав зніяковілим, Маркл посміхалася і шепотіла йому підбадьорливі слова. Герцогиня Корнуольська Камілла — дружина батька Гаррі принца Чарльза — ледве стримувала сміх, а колишній футболіст Девід Бекхем і зовсім не приховував сміху. Принцеси Беатріс і Ежені — внучки королеви — з великим інтересом, посміхаючись, поглядали на обличчя інших гостей.

А ось і молодята. #HarryAndMeghan #RoyalWedding #WindsorCastle pic.twitter.com/rCrAQ7tPXZ — Світові (@RIA_Worldnews) 19 травня 2018 р.

Журналісти, що спостерігали за церемонією з прес-центру, спочатку сміялися, а потім почали переживати, що проповідник зіпсує весілля. Завершення проповіді всі, не змовляючись, зустріли оплесками.

© РИА Новини / Кирило КаллиниковОтели у Британії пропонують туристам пожити “як принц Гаррі і Меган Маркл”По закінченні служби, під час якої їх проголосив чоловіком і дружиною духовний глава англіканської Церкви архієпископ Кентерберійський, герцог і герцогиня Сассекские вийшли на сходи каплиці. Саме там, у присутності 2,5 тисяч запрошених в замок були вони обмінялися першим подружнім поцілунком, після чого у відкритому ландо проїхали вулицями Віндзора.

Багато з тих, кому пощастило побачити принца Гаррі і Меган, зайняли свої місця біля замку ще кілька днів тому, вони бурхливо висловлювали радість, розмахували прапорцями і портретами молодят.

Сукня нареченої та нареченого уніформа

Весільна сукня для нареченої принца Гаррі британський дизайнер створила Клер Уейт Келлер — перший художній директор-жінка будинку Givenchy, повідомив Кенсінгтонський палац.Весілля британського принца Гаррі і Меган Маркл© AFP 2018 / Ben StansallПринц Гаррі є молодшим сином принца Уельського Чарльза і онуком королеви Великобританії Єлизавети II. У черзі престолонаслідування він займає шосту сходинку – після батька, старшого брата принца Вільяма і його трьох дітей.

На фото: британський принц Гаррі і його брат принц Вільям церкви Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Ben StansallПринц Гаррі є молодшим сином принца Уельського Чарльза і онуком королеви Великобританії Єлизавети II. У черзі престолонаслідування він займає шосту сходинку – після батька, старшого брата принца Вільяма і його трьох дітей.

На фото: британський принц Гаррі і його брат принц Вільям церкви Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Toby MelvilleТот факт, що 33-річний принц Гаррі, швидше за все, ніколи не стане королем, по всій видимості, значно полегшив йому шлюб: професія Маркл, її іноземне громадянство, змішане етнічне походження і те, що вона колись вже була заміжня, могли створити складності.

На фото: британський принц Гаррі до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Toby MelvilleТот факт, що 33-річний принц Гаррі, швидше за все, ніколи не стане королем, по всій видимості, значно полегшив йому шлюб: професія Маркл, її іноземне громадянство, змішане етнічне походження і те, що вона колись вже була заміжня, могли створити складності.

На фото: британський принц Гаррі до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. 19 травня 2018© AFP 2018 / Gareth Fuller / POOLВечер і ніч напередодні весілля наречений і наречена, згідно з традицією, провели порізно – у розкішних готелях поблизу Віндзора. Компанію принцу Гаррі в останній день холостий життя склав старший брат принц Вільям, на весіллі він буде виконувати обов’язки шафера.

На фото: Амаль Клуні і американський актор Джордж Клуні прибувають на весільну церемонію британського принца Гаррі, герцога Сассекса і актриси США Меган Маркл © AFP 2018 / Gareth Fuller / POOLВечер і ніч напередодні весілля наречений і наречена, згідно з традицією, провели порізно – у розкішних готелях поблизу Віндзора. Компанію принцу Гаррі в останній день холостий життя склав старший брат принц Вільям, на весіллі він буде виконувати обов’язки шафера.

На фото: Амаль Клуні і американський актор Джордж Клуні прибувають на весільну церемонію британського принца Гаррі, герцога Сассекса і актриси США Меган Маркл© AFP 2018 / Toby Melville/ PoolСам майбутній герцог Сассекский зіграв цю почесну роль у 2011 році, на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

На фото: колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем і модель Вікторія Бекхем прибувають на церемонію одруження британського принца Гаррі та актриси США Меган Маркл © AFP 2018 / Toby Melville/ PoolСам майбутній герцог Сассекский зіграв цю почесну роль у 2011 році, на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

На фото: колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем і модель Вікторія Бекхем прибувають на церемонію одруження британського принца Гаррі та актриси США Меган Маркл© AFP 2018 / Damir SagoljМеган Маркл вечір напередодні весілля провела зі своєю матір’ю Дорией Рэгланд, яку вдень представила королеві Єлизаветі II.

На фото: Меган Маркл і її мати Доріа Рагланд прибувають на її весільну церемонію у Віндзорському замку. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Damir SagoljМеган Маркл вечір напередодні весілля провела зі своєю матір’ю Дорией Рэгланд, яку вдень представила королеві Єлизаветі II.

На фото: Меган Маркл і її мати Доріа Рагланд прибувають на її весільну церемонію у Віндзорському замку. 19 травня 2018© AFP 2018 / Ooo ScarffМеган Маркл прибула в каплицю святого Георгія, де проходила церемонія, разом з матір’ю.

На фото: Меган Маркл і її мати Доріа Рагланд прибувають на її весільну церемонію у Віндзорському замку. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Ooo ScarffМеган Маркл прибула в каплицю святого Георгія, де проходила церемонія, разом з матір’ю.

На фото: Меган Маркл і її мати Доріа Рагланд прибувають на її весільну церемонію у Віндзорському замку. 19 травня 2018© AFP 2018 / Ian West / POOLНа вінчання приїхали члени королівської сім’ї, близькі друзі пари, багато відомих людей. Серед гостей бачили і колишня дівчина принца Гаррі — Челсі Деві.

На фото: американська тенісистка Серена Вільямс і її чоловік Алексіс Оганян прибувають на весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл в каплицю Святого Георгія у Віндзорі. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Ian West / POOLНа вінчання приїхали члени королівської сім’ї, близькі друзі пари, багато відомих людей. Серед гостей бачили і колишня дівчина принца Гаррі — Челсі Деві.

На фото: американська тенісистка Серена Вільямс і її чоловік Алексіс Оганян прибувають на весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл в каплицю Святого Георгія у Віндзорі. 19 травня 2018© AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Наречений для вінчання вибрав уніформу полку палацової кавалерії (Blues and Royals). У такій же формі і його боярин, і хлопчики-пажі.

На фото: Кетрін, герцогиня Кембриджська піднімається по східцях з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і подружками нареченої на весілля британського принца Гаррі та актриси Меган Маркл © AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Наречений для вінчання вибрав уніформу полку палацової кавалерії (Blues and Royals). У такій же формі і його боярин, і хлопчики-пажі.

На фото: Кетрін, герцогиня Кембриджська піднімається по східцях з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і подружками нареченої на весілля британського принца Гаррі та актриси Меган Маркл© AFP 2018 / Andrew Matthews / PoolМеган Маркл була одягнена в плаття, створене Клер Уейт Келлер, першою жінкою — художнім директором будинку Givenchy. Плаття з відкритими плечима і довгою фатою доповнює мінімум прикрас — діамантові сережки-гвоздики і браслет від Cartier і тіара з королівської колекції 1932 року.

На фото: Меган Маркл прямує до каплиці Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Andrew Matthews / PoolМеган Маркл була одягнена в плаття, створене Клер Уейт Келлер, першою жінкою — художнім директором будинку Givenchy. Плаття з відкритими плечима і довгою фатою доповнює мінімум прикрас — діамантові сережки-гвоздики і браслет від Cartier і тіара з королівської колекції 1932 року.

На фото: Меган Маркл прямує до каплиці Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Danny Lawson / PoolВ весільної церемонії брали участь декілька священиків. Одного з них — головуючого єпископа єпископальної церкви з Чикаго Майкла Каррі — принц Гаррі з нареченою запросили прочитати проповідь.

На фото: Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Danny Lawson / PoolВ весільної церемонії брали участь декілька священиків. Одного з них — головуючого єпископа єпископальної церкви з Чикаго Майкла Каррі — принц Гаррі з нареченою запросили прочитати проповідь.

На фото: Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolМанера проповідника виявилася досить дивною: він емоційно розмахував руками, повертався всім корпусом в різні боки, кричав і обертав очима. Це навіть викликало сміх у деяких гостей.

На фото: принц Чарльз з дружиною Каміллою під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolМанера проповідника виявилася досить дивною: він емоційно розмахував руками, повертався всім корпусом в різні боки, кричав і обертав очима. Це навіть викликало сміх у деяких гостей.

На фото: принц Чарльз з дружиною Каміллою під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AP Photo / Dominic Lipinski/poolКоролева завітала принца Генрі Уельському титул герцога. Його титулами будуть герцог Сассекский, граф Дамбартонский і барон Килкил. Таким чином, принц Гаррі став Його Королівською Високістю герцогом Сассекским, а міс Меган Маркл після весілля стала Її Королівською високістю герцогинею Сассекской.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл перед початком їх весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AP Photo / Dominic Lipinski/poolКоролева завітала принца Генрі Уельському титул герцога. Його титулами будуть герцог Сассекский, граф Дамбартонский і барон Килкил. Таким чином, принц Гаррі став Його Королівською Високістю герцогом Сассекским, а міс Меган Маркл після весілля стала Її Королівською високістю герцогинею Сассекской.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл перед початком їх весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Owen Humphreys / PoolПосле церемонії герцог і герцогиня Сассекские всілися у відкрите ландо, щоб проїхати по центру міста.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Owen Humphreys / PoolПосле церемонії герцог і герцогиня Сассекские всілися у відкрите ландо, щоб проїхати по центру міста.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Jonathan Brady / POOLПосле церемонії вінчання в залі святого Георгія Віндзорського замку відбувся прийом для 600 гостей.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Jonathan Brady / POOLПосле церемонії вінчання в залі святого Георгія Віндзорського замку відбувся прийом для 600 гостей.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolВечером принц Уельський влаштує вечеря для молодих, їх найближчих родичів і друзів в Фрогмор-хаусі.

На фото: королева Великобританії Єлизавета II і принц Единбурзький Філіп під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolВечером принц Уельський влаштує вечеря для молодих, їх найближчих родичів і друзів в Фрогмор-хаусі.

На фото: королева Великобританії Єлизавета II і принц Единбурзький Філіп під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© REUTERS / Dominic Lipinski / PoolИнтересно, що за традицією, на весіллі має бути два торта, один з них — фруктовий. Після весілля кожному гостю поштою відправляється шматок весільного торта у пам’ятній жерстяній банці.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © REUTERS / Dominic Lipinski / PoolИнтересно, що за традицією, на весіллі має бути два торта, один з них — фруктовий. Після весілля кожному гостю поштою відправляється шматок весільного торта у пам’ятній жерстяній банці.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Ben StansallНачиная з весілля Єлизавети, королеви-матері, з 1923 року всі обручки королівської сім’ї стали виконуватися тільки з рідкісного валлійського золота.

На фото: британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на виході з церкви Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Ben StansallНачиная з весілля Єлизавети, королеви-матері, з 1923 року всі обручки королівської сім’ї стали виконуватися тільки з рідкісного валлійського золота.

На фото: британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на виході з церкви Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Odd AndersenБукет нареченої повинен містити гілку квітучої мирта. Основоположником цієї традиції стала королева Вікторія. Після весілля з принцом Альбертом вона назвала мірт “деревом любові” і посадила в маєтку Осборн хаус на острові Уайт.

На фото: екіпаж з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл на вулиці у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Odd AndersenБукет нареченої повинен містити гілку квітучої мирта. Основоположником цієї традиції стала королева Вікторія. Після весілля з принцом Альбертом вона назвала мірт “деревом любові” і посадила в маєтку Осборн хаус на острові Уайт.

На фото: екіпаж з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл на вулиці у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018© REUTERS / Benoit ТеѕѕіегПосле весілля букет кладуть на могилу Невідомого солдата на кладовищі Вестмінстерського абатства в Лондоні. Традиція з’явилася в 1923 році, коли королева-мати після весілля з королем Георгом VI поклала квіти до могили на честь свого брата, який загинув під час Першої світової війни.

На фото: британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл залишають церкву Святого Георгія в Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © REUTERS / Benoit ТеѕѕіегПосле весілля букет кладуть на могилу Невідомого солдата на кладовищі Вестмінстерського абатства в Лондоні. Традиція з’явилася в 1923 році, коли королева-мати після весілля з королем Георгом VI поклала квіти до могили на честь свого брата, який загинув під час Першої світової війни.

На фото: британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл залишають церкву Святого Георгія в Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 /

“Міс Маркл і міс Уейт Келлер разом працювали над дизайном. Плаття є зразком не застарілою мінімалістської елегантності, характерною для дому Givenchy, і майстерності всесвітньо відомого паризького будинку моди, заснований у 1952 році”, — наголошується в повідомленні.

Наречена звела до мінімуму кількість прикрас, надавши сукні з відкритими плечима і довгою фатою говорити самим за себе: його доповнили лише діамантові сережки-гвоздики, браслет від Cartier і тіара з королівської колекції 1932 року. Мереживні квіти на фаті символізували кожну з країн Співдружності Націй.

© AP Photo / Dominic Lipinski/Pool Принц і зайві, або Чужа весілля для Терези МэйПлатья подружок нареченої, в тому числі принцеси Кембриджської Шарлотти, також створені Givenchy.

Наречений для вінчання вибрав уніформу полку палацової кавалерії (Blues and Royals), в цій же формі і його боярин — старший брат принц Вільям, і хлопчики-пажі, серед яких був син принца Вільяма принц Джордж.

Гості

Гості почали прибувати на весілля за дві години до вінчання. Одними з перших в каплицю святого Георгія приїхали колишній футболіст Девід Бекхем з дружиною-модельєром Вікторією, актор Джордж Клуні з дружиною-юристом Амаль. Бекхеми та Клуні — близькі друзі принца Гаррі. Серед гостей була і знаменита американська телеведуча Опра Уїнфрі.

Приїхав сер Елтон Джон — близький друг покійної матері принца принцеси Діани, а також тенісистка Серена Вільямс з чоловіком, засновником соціальної мережі Reddit Алексісом Оганяном.

Запрошення на весілля отримали молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, подружившаяся з принцами Уїльямом та Гарі ще в той період, коли Кейт Міддлтон ще тільки зустрічалася з Вільямом. Її батьки і брат Джеймс також перебували в каплиці.

© AP Photo / Dominic Lipinski/poolВ Віндзорі почалося вінчання принца Гаррі і Меган МарклПрисутствовала серед гостей і колишня дівчина принца Гаррі — Челсі Деві, з якою його пов’язували багаторічні відносини і яку британські таблоїди свого часу пророкували йому в дружини.

Серед гостей нареченої також було чимало відомих осіб, в першу чергу, актори — її колеги по серіалу “Форс-мажори” (Suits).

Не будучи спадкоємцем престолу, принц Гаррі мав значно більше свободи у виборі гостей. Так, на весілля не була запрошена навіть прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, не кажучи вже про глав інших держав. Мей в суботу вранці привітала нареченого і наречену, побажавши їм всього найкращого.

© AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Кетрін, герцогиня Кембриджська піднімається по східцях з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і подружками нареченої на весілля британського принца Гаррі та актриси Меган Маркл © AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Кетрін, герцогиня Кембриджська піднімається по східцях з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і подружками нареченої на весілля британського принца Гаррі та актриси Меган Маркл

Меню і торт

Після повернення молодих замок в Георгіївському залі відбувся прийом для всіх 600 гостей, присутніх при вінчанні. Меню прийому опублікував Кенсінгтонський палац.

Гостям подавали канапе, серед яких були шотландські лангустини, загорнуті в шматочки копченого лосося, спаржа в шинці, шматочки курчати в йогурті з абрикосом і баранячі тефтелі з овочами. Також до уваги присутніх були запропоновані страви з курки, свинини, різотто та десерти — мигдальні тістечка, апельсинові тарталетки і тістечка з ревеню.

© AFP 2018 / Adrian DennisМеган Маркл не отримає роль дівчини Бонда з-за заручин з принцемВо час прийому молодята, згідно з традицією, розрізали весільний торт. Меган і Гаррі воліли незвичайний для королівських одружень торт — з лимоном і бузиною, відмовившись від класичного — фруктового. На виготовлення шедевра пішли двісті лимонів і п’ятсот яєць.

“Двісті лимонів Амальфі, п’ятсот органічних яєць з Саффолка, 20 кілограмів масла, 20 кілограмів борошна, 20 кілограмів цукру і десять пляшок напою з бузини. Приготування весільного торта йде повним ходом”, — повідомляв раніше Кенсінгтонський палац.

Авторка торта, кондитер з лондонського району Хакні Клер Птак не обдурила, коли говорила, що торт буде виглядати дещо інакше, ніж традиційні королівські торти: він складається з трьох частин, одна з яких лежить на величезному позолоченому блюді, а два – в таких же чашах. Прикрашений торт 150 живими квітами, в тому числі трояндами і півоніями.

© AFP 2018Более 2,5 тисячі пересічних британців запросили на весілля принца ГарриШафер принц Вільям під час прийому виконував функції конферансьє.

Ввечері відбудеться урочистий обід на честь молодят, який влаштовує батько нареченого-принц Уельський Чарльз. Він відбудеться у розташованому неподалік Фрогмор-хаусі, і на нього запрошені тільки найближчі родичі та друзі пари — всього 250 осіб.

© AFP 2018 / Ben StansallБританский принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на виході з церкви Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Ben StansallБританский принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на виході з церкви Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018