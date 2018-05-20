ВАШИНГТОН, 19 травня — . У Пентагоні не розділяють побоювання Росії з приводу загрози поширення терористичної угруповання “Ісламська держава”* у країнах Центральної Азії. На думку американських військових, подібні заяви є “російською пропагандою”.

© AFP 2018 / Delil SouleimanГлава генштабу Ірану запідозрив США в перекидання бойовиків ІГ* в АфганистанРанее заступник голови російського МЗС Олег Сиромолотов висловив побоювання, що Афганістан перетворюється в опорну базу міжнародного тероризму. За словами дипломата, в цій країні нараховується від чотирьох до десяти тисяч активних бойовиків ІГ*. При цьому Сиромолотов підкреслив, що терористи відкрито проголошують своєю метою повалення законних урядів, захоплення територій держав Центральної Азії та Росії, а також побудова квазідержави “Північний Хорасан”.

Проте в американському військовому відомстві визнали “безпідставними” подібні побоювання Москви.

“Росія продовжує розпалювати глобальні побоювання з приводу ИГИЛ-ДО* (ІГ* в Афганістані. — Прим. ред.) у спробі підірвати (зусилля) США в Афганістані. Росія шукає будь-яку можливість, яку вона може знайти, щоб вбити клин між США і нашими центральноазіатськими партнерами. Ці безпідставні заяви про спроби ИГИЛ-ДО* захопити території в Центральній Азії є не більш ніж пропагандою”, — заявив представник прес-служби Пентагону підполковник Кон Фолкнер.

© AFP 2018 / StringerЭксперт оцінив повідомлення про евакуацію лідерів ІГ* американськими вертолетамиОднако у відомстві відмовилися говорити про загальну кількість терористів угруповання “Ісламська держава”* в Афганістані і зазначили, що США продовжать роботу з афганськими партнерами щодо скорочення присутності ІГ* в країні.

При цьому в Пентагоні також заявили, що Росія робить недостатні зусилля для боротьби з тероризмом на своїй території.

*Терористичне угрупування, заборонена в Росії.