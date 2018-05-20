ДОНЕЦЬК, 19 травня — . Українські силовики відкрили мінометний вогонь по підконтрольній самопроголошеної Донецької народній республіці (ДНР) Горлівці, поранені двоє мирних жителів, повідомили в суботу журналістам в представництві ДНР в Спільному центрі контролю і координації за припиненням вогню (СЦКК). Ігор МасловУкраинские силовики двічі порушили перемир’я в Донбасі в суботу

“В результаті мінометного обстрілу з боку ВСУ селища Зайцево важкі поранення отримали чоловік і жінка, які проживають за адресою Полєтаєва, 127. На місце виїхала карета швидкої допомоги, інформація про поранення уточнюється”, — сказав представник ДНР в СЦКК.

Горлівка розташована в 40 кілометрах на північ від Донецька, контролюється ДНР. Місто розташоване біля лінії фронту і налічує близько 250 тисяч жителів. Тут розташовані машинобудівний завод і хімзавод “Стирол”, який зупинив роботу з початком бойових дій в Донбасі. За час конфлікту місто неодноразово піддавався обстрілу.

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