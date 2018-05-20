У суботу, 19 травня, радіостанція «Європа 1» повідомила про те, що відомого французького режисера, сценариста і продюсера Люка Бессона звинуватили в згвалтуванні. Французька поліція отримала заява від 27-річної актриси, ім’я якої поки не називається.

Вона стверджує, що 10 травня зустрічалася з Бессоном в готелі «Брістоль» в Парижі. Це була ділова зустріч. 59-річний Бессон запропонував їй чашку чаю. Актриса випила чай і втратила свідомість. Коли вона опритомніла, режисера в номері не було. Жінка зрозуміла, що її зґвалтували. Поруч з нею лежала пачка банкнот.

Актриса звернулася в поліцію 18 травня.

Адвокат Бессона Тьєррі Марембер заявив, що його клієнт «категорично відкидає ці вигадані звинувачення на свою адресу». «Люк впав зі стільця, коли дізнався, в чому його звинувачують. Він знайомий з цією актрисою, але ніколи не допускав її адресу неналежних дій», — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, Люк Бессон є одним з найуспішніших французьких режисерів і продюсерів. Він зняв безліч фільмів, що стали культовими — «Блакитна безодня», «Підземка», «П’ятий елемент».