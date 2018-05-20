ДОНЕЦЬК, 20 травня — . Поранена при обстрілі Горлівки на Донеччині жінка померла, не приходячи до тями, повідомив у соціальній мережі в. о. голови адміністрації міста Іван Приходько. Сергій АверинРаненный при обстрілі Горлівки чоловік помер

Раніше про поранення чоловіка і жінки при обстрілі Горлівки українськими силовиками повідомили у представництві самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) у Спільному центрі контролю і координації за припиненням вогню (СЦКК). Пізніше в.о. голови адміністрації Горлівки Іван Приходько заявив про загибель чоловіка.

“Деменко Надія Денисівна, 1974 (року народження — ред.). Друга поранена сьогодні при обстрілі Зайцево (селище на околиці Горлівки — ред.). Померла, не приходячи до тями”, — написав Приходько.

Горлівка знаходиться в 40 кілометрах на північ від Донецька, контролюється ДНР. Місто розташоване біля лінії фронту і налічує близько 250 тисяч жителів. Тут розташовані машинобудівний завод і хімзавод “Стирол”, який зупинив роботу з початком бойових дій в Донбасі. За час конфлікту місто неодноразово піддавався обстрілу.