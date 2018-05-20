БЕЛГРАД, 19 травня — . Назва Илинденская Македонія є для Скоп’є і Афін найбільш прийнятним варіантом для перейменування Колишньої югославської республіки Македонія (КЮРМ), повідомив у суботу македонський прем’єр Зоран Заев.

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaГлава МЗС Греції розповів про хід переговорів про перейменування МакедонииГреция вимагає зміни назви сусідньої республіки, щоб її не плутали з грецькою областю Македонія, і вважає, що Скоп’є проводить політику іредентизму, тобто спроб возз’єднання територій з розділеним народом в рамках єдиної держави. Хоча під конституційною назвою “Республіка Македонія” країну визнають 142 держави, через позицію Греції в міжнародні організації вона входить під назвою “Колишня югославська республіка Македонія”. Суперечка між двома країнами, що тягнеться майже 30 років, заважає прийому Македонії в НАТО і Євросоюз.

На минулому тижні Заев провів переговори зі своїм колегою з Греції Алексісом Ціпрасом, про перебіг яких він поінформував у суботу президента Георге Іванова, голови парламенту Талата Джафери, лідера коаліційної албанської партії ДУЇ Алі Ахметі і главу опозиційного руху ВМРО-ДПМНЕ Християна Мицкоски.

© РИА Новини / Володимир РодионовГреция назвала обов’язкова умова для вступу Македонії до Євросоюзу”З повною відповідальністю, увагою та прихильністю державним інтересам я поінформував главу держави, зборів (парламенту), лідерів ВМРО-ДПМНЕ і ДУЇ про те, що уряду Македонії та Греції розмовляють про опціях для рішення, яке може бути прийняте обома сторонами. Республіка Илинденская Македонія є можливим компромісом, по-англійськи — Republic of Ilinden Macedonia, албанською — Republika Ilindenase e Maqedonisе”, — заявив Заев на прес-конференції за підсумками зустрічі.

Він додав, що кабмін в Скоп’є згоден на загальне вживання цієї назви, усередині країни вона буде вводитися поступово, після референдуму з цього питання.

Запропонована назва посилається на Илинденское повстання в місті Крушево проти Османської імперії в 1903 році, названий так, оскільки почалося в Ільїн день — 2 серпня. Зараз це головне державне свято країни — День республіки.

© РИА Новини / Ілля ПиталевЗаев: нову назву Македонії повинно поважати гідність Скоп’є і Афін”Ілінден (Ільїн день) — наше світле майбутнє, з цим ім’ям ми виступаємо за нашу ідентичність, македонська Ілінден — гарантія багатонаціональності Македонії”, — зазначив Заев.

Лідер найбільшої опозиційної партії ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски після зустрічі з Заевым висловив журналістам небажання змінювати конституцію Македонії для введення загального вживання нової назви республіки. Представники ряду албанських рухів вдень також висловили сумніви з-за обрання християнського свята святого для нової назви країни.