МАДРИД, 19 травня – . Кубинські фахівці знайшли один з двох “чорних скриньок” літака, що розбився в п’ятницю пасажирського літака і сподіваються найближчим часом виявити другий, заявив міністр транспорту Куби Адель Іскьердо, повідомляє агентство EFE. © REUTERS / Alexandre МепедһіпіНа борту впав на Кубі лайнера перебували 110 осіб

За словами міністра, ящик “знаходиться в хорошому стані”, а фахівці продовжують “інтенсивно працювати” в зоні аварії.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу, 107 людей загинули, три жінки перебувають у лікарні в критичному стані. © , ИнфографикаКрушение літака на Кубі