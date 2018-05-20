Пастори поверталися додому після конференції.

В авіакатастрофі лайнера Boeing-737 на Кубі загинули 20 священиків. Всі вони були членами протестанській церкві Назарянина.

Пастори поверталися додому після конференції в Гавані. Міністр транспорту країни Адель Іскьердо уточнив, що при катастрофі загинули 110 осіб, троє вижили і були доставлені в лікарню у важкому стані.

Рятувальники виявили один з двох бортових самописців літака. Літак мексиканської компанії Global Air впав на сільськогосподарські поля в 13 кілометрах від міста Сантьяго-де-лас-Вегас 18 травня.

Уламки розкидало на території діаметром приблизно 20 кілометрів. Лайнер здійснював внутрішній авіарейс з Гавани в Ольгин і впав відразу після зльоту.