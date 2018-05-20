Перша леді США Меланія Трамп, у якої була знайдена доброякісна пухлина нирок, успішно пройшла лікування і повернулася в Білий дім.

Як передає ТАСС, про це повідомили представники дружини президента Дональда Трампа, зазначивши, що лікування вона проходила у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда.

“Перша леді повернулася до себе в Білий дім цим ранком. Вона відпочиває в комфортних умовах і залишається в піднесеному настрої”, – йдеться в повідомленні.

Також було висловлено подяку всім, хто підтримував Меланію Трамп в період її перебування в лікарні. Представники дружини американського лідера за цей час отримали “тисячі дзвінків і електронних листів з побажаннями для неї.