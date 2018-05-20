МОСКВА, 20 травня — . Причиною пожежі на заводі Kuraray America недалеко від Х’юстона в американському штаті Техас, в результаті якого постраждали не менше 22 осіб, став витік етилену, йдеться в заяві підприємства. © Fotolia / Scott PattersonСМИ: не менше 22 осіб постраждали при пожежі на заводі в США

Раніше повідомлялося, що щонайменше 22 людини постраждали при пожежі на заводі недалеко від Х’юстона в американському штаті Техас. Займання сталося о 10.30 ранку за місцевим часом (18.30 мск) на заводі Kuraray America, Inc. Постраждалі доставлені в лікарню.

“За попередніми даними, в запобіжному клапані тиску стався витік етилену, що спровокувала загоряння в одній з наших установок”, — йдеться в заяві, опублікованій в Twitter підприємства.

Адміністрація заводу також повідомила, що продовжує співпрацювати з місцевою владою в проведенні розслідування інциденту.