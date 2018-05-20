ВАШИНГТОН, 20 травня — . Віце-президент США Майк Пенс в розмові з прем’єр-міністром Греції Алексіс Ціпрас заявив про необхідність продовжити роботу з Македонією для вирішення спору навколо назви країни. Стрінгер Прем’єр Македонії оголосив можливе нову назву країни

Греція вимагає зміни назви сусідньої республіки, щоб її не плутали з грецькою областю Македонія, і вважає, що Скоп’є проводить політику іредентизму, тобто спроб возз’єднання територій з розділеним народом в рамках єдиної держави. Хоча під конституційною назвою “Республіка Македонія” країну визнають 142 держави, через позицію Греції в міжнародні організації вона входить під назвою “колишня югославська республіка Македонія”. Суперечка між двома країнами, що тягнеться майже 30 років, заважає прийому Македонії в НАТО і Євросоюз.

В ході телефонної розмови Пенс висловив Ціпраса вдячність за його лідерство за зусиллям, спрямованим на дозвіл довгих розбіжностей.

“Вони погодилися, що у сторін є історична можливість вирішити цю проблему. Віце-президент закликав прем’єр-міністра Ціпраса продовжити роботу з прем’єр-міністром Заевым за взаємоприйнятного угоди. Вирішення цього питання сприятиме стабільності і миру в регіоні”, — зазначили в Білому домі.

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaГлава МЗС Греції розповів про хід переговорів про перейменування МакедонииРанее в суботу македонський прем’єр Зоран Заев заявив, що назва Илинденская Македонія є для Скоп’є і Афін найбільш прийнятним варіантом для перейменування колишньої югославської республіки Македонія (КЮРМ). Він додав, що кабмін в Скоп’є згоден на загальне вживання цієї назви, усередині країни вона буде вводитися поступово, після референдуму з цього питання.

Запропонована назва посилається на Илинденское повстання в місті Крушево проти Османської імперії в 1903 році, названий так, оскільки почалося в Ільїн день — 2 серпня. Зараз це головне державне свято країни — День республіки.