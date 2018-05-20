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ЗМІ: Берлусконі отримав спадок від померлої колишньої секретарки

20.05.2018

МОСКВА, 20 травня — . Італійський політик Сільвіо Берлусконі отримав спадщину в розмірі трьох мільйонів євро від померлої колишньої співробітниці генерального секретаріату резиденції прем’єр-міністра Італії, повідомляє газета Stampa.Итальянский государственный и политический деятель Сильвио Берлускони. © AFP 2018 / Tiziana FabiБерлускони заявив, що готовий знову очолити уряд Італії

За інформацією видання, 88-річна Ганна Ч. померла ще 20 днів тому. Дітей та чоловіка у неї не було, тому власниця трьох великих об’єктів нерухомості і володарка двох банківських рахунків звернулася до адвокатів з проханням скласти заповіт на Берлусконі, з яким працювала раніше.

“Синьйора Ганна Ч. звернулася до нас деякий час назад. Жінка, яка померла близько 20 днів тому, попросила нас підготувати власноручний заповіт на користь екс-прем’єра, з яким вона працювала в якості секретаря президії Ради міністрів”, — цитує видання адвоката Андреа Феррарі.

Причиною “прихильності” до Берлусконі є “вдячність за роки спільної роботи”, зазначає газета.

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