МОСКВА, 20 травня — . Італійський політик Сільвіо Берлусконі отримав спадщину в розмірі трьох мільйонів євро від померлої колишньої співробітниці генерального секретаріату резиденції прем’єр-міністра Італії, повідомляє газета Stampa. © AFP 2018 / Tiziana FabiБерлускони заявив, що готовий знову очолити уряд Італії

За інформацією видання, 88-річна Ганна Ч. померла ще 20 днів тому. Дітей та чоловіка у неї не було, тому власниця трьох великих об’єктів нерухомості і володарка двох банківських рахунків звернулася до адвокатів з проханням скласти заповіт на Берлусконі, з яким працювала раніше.

“Синьйора Ганна Ч. звернулася до нас деякий час назад. Жінка, яка померла близько 20 днів тому, попросила нас підготувати власноручний заповіт на користь екс-прем’єра, з яким вона працювала в якості секретаря президії Ради міністрів”, — цитує видання адвоката Андреа Феррарі.

Причиною “прихильності” до Берлусконі є “вдячність за роки спільної роботи”, зазначає газета.