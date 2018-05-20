МОСКВА, 20 травня — . Голова Держприкордонслужби України Олег Слободян пригрозив штрафом видеоблогеру з Миколаєва Віктору Петровському, який одним з перших проїхав по Кримському мосту. Про це він заявив в ефірі телеканалу ATR. Олексій МальгавкоВ Криму відповіли на плани Порошенко використовувати міст на півострів

“Такі дії, в будь-якому випадку, є незаконними, тому що відвідування окупованого Криму через закриті пункти пропуску — це порушення вітчизняного законодавства. При в’їзді в Україну через діючі пункти пропуску йому доведеться заплатити штраф близько трьох з половиною тисяч гривень (8,3 тисячі рублів — ред.)”, — сказав Слободян.

Раніше Петровський виклав в YouTube відеоролик, де він поділився своїми враженнями від поїздки по Кримському мосту. “Хлопці з України, я хочу вам сказати: міст не надувний, він реальний! Дуже гарна якість дороги! Я знімав все на хорошу камеру і обов’язково скоро це покажу всім. Ну а перше моє враження — молодці! Просто молодці! Те, що кажуть, те і роблять!”, — розповів він.

Міст через Керченську протоку є найдовшим в Росії, його довжина 19 кілометрів. Автомобільний рух між Кримом і Кубанню запустили на півроку раніше спочатку встановленого терміну.

© РИА Новини / Олександр ПолегенькоВ Держдумі порадили кримчанам утриматися від поїздок на УкраинуТоржественная церемонія відкриття мосту відбулася 15 травня. Володимир Путін за кермом “КамАЗа” подолав шлях по мостовому переходу трохи більше, ніж за чверть години. На наступний день по мосту відкрився рух легкових автомобілів.

Крим став російським регіоном за підсумками референдуму, проведеного в березні 2014 року, після держперевороту на Україні. Тоді за возз’єднання з Росією проголосувало понад 95 відсотків мешканців півострова. Київ як і раніше вважає Крим своєї, хоча і тимчасово окупованій, територією. При цьому Москва не раз відзначала, що кримчани зробили вибір демократичним шляхом, у повній відповідності з нормами міжнародного права і Статуту ООН. © РИА Новини / Віталій ПодвицкийСкрипя зубами