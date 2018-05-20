МОСКВА, 20 травня — . Британський принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл повінчалися в минулу суботу в каплиці святого Георгія Віндзорського замку.

Бабуся принца, королева Великобританії Єлизавета Друга вручила принцу Гаррі титул герцога Сассекського, його дружина відтепер буде називатися герцогинею Сассекской.

Традиція проводити весілля в Віндзорському замку нараховує понад 150 років. Початок їй поклав старший син королеви Вікторії (1819-1901) принц Уельський Альберт (пізніше король Едвард VII), який 10 березня 1863 року тут одружився на принцесі Датської Олександрі, сестрі російської імператриці Марії Федорівни, дружини Олександра III і матері імператора Миколи II. Через півтора століття одруження Гаррі і Меган Маркл стало 16-м за рахунком у стінах цієї королівської резиденції.

Вінчання

© AP Photo / Prabhjot GillСвадебные традиції британської королівської семьиЦеремония пройшла у присутності членів королівської родини, близьких друзів пари і численних гостей. Шафером принца Гаррі виступив його старший брат принц Вільям. Наречену до вівтаря вів принц Чарльз, якого Меган попросила бути посадженим батьком. Благословив молодят архієпископ Кентерберійський.

“Тепер я оголошую вас чоловіком і дружиною”, — сказав він після того, як молодята обмінялися обручками.

Принц Гаррі надів на руку Меган Маркл кільце з валлійського золота, подарований королевою Єлизаветою II. Сам же принц волів кільце з платини. Обидва прикраси були зроблені в лондонській ювелірної майстерні Cleave&Company.

На вінчання приїхали члени королівської сім’ї, близькі друзі пари, багато відомих людей — колишній футболіст Девід Бекхем з дружиною Вікторією, актор Джордж Клуні з дружиною Амаль, співак Елтон Джон, тенісистка Серена Вільямс з чоловіком. Серед гостей бачили і колишня дівчина принца Гаррі — Челсі Деві, з якою його пов’язували багаторічні відносини і яку британські таблоїди свого часу пророкували йому в дружини.

Принц Гаррі був у чорній військовій формі полку палацової кавалерії. Наречена вибрала для вінчання біле плаття від Givenchy з відкритими плечима і довгою фатою.

Незрима присутність Діани

© РИА Новини / Кирило КаллиниковОтели у Британії пропонують туристам пожити “як принц Гаррі і Меган Маркл”Принц Гаррі в день весілля подарував своїй дружині каблучку з аквамарином, перш належала його матері, покійної принцеси Діани.

Кільце на пальці Меган Маркл можна було побачити, коли вона і принц Гаррі сідали в раритетний сріблястий Jaguar, щоб їхати на вечеря, що влаштовується на честь батьком нареченого принцом Уельським Чарльзом.

Принц Гаррі і Меган Маркл зробили все, щоб Діана незримо була присутня протягом усього дня: під час служби у церкві старша сестра принцеси леді Джейн Фэллоуз читала уривок із Біблії. На фуршеті, на якому були присутні всі 600 гостей, запрошених на вінчання, виступав близький друг Діани сер Елтон Джон.

Гаррі і Маркл

Принц Гаррі є молодшим сином принца Уельського Чарльза і онуком королеви Великобританії Єлизавети II. У черзі престолонаслідування він займає шосту сходинку — після батька, старшого брата принца Вільяма і його трьох дітей.

Маркл 36 років, вона уродженка Каліфорнії і відома, головним чином, по ролі в серіалі “Форс-мажори” (Suits). Батьки Меган Маркл розлучилися, коли їй було шість років, і давні сімейні чвари на тлі майбутнього весілля не раз ставали надбанням таблоидных видань. З усіх родичів на весілля запрошено була лише мати Меган Дорія Рэгланд.

Весілля британського принца Гаррі і Меган Маркл© AFP 2018 / Ben StansallПринц Гаррі є молодшим сином принца Уельського Чарльза і онуком королеви Великобританії Єлизавети II. У черзі престолонаслідування він займає шосту сходинку – після батька, старшого брата принца Вільяма і його трьох дітей.

На фото: британський принц Гаррі і його брат принц Вільям церкви Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Ben StansallПринц Гаррі є молодшим сином принца Уельського Чарльза і онуком королеви Великобританії Єлизавети II. У черзі престолонаслідування він займає шосту сходинку – після батька, старшого брата принца Вільяма і його трьох дітей.

На фото: британський принц Гаррі і його брат принц Вільям церкви Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Toby MelvilleТот факт, що 33-річний принц Гаррі, швидше за все, ніколи не стане королем, по всій видимості, значно полегшив йому шлюб: професія Маркл, її іноземне громадянство, змішане етнічне походження і те, що вона колись вже була заміжня, могли створити складності.

На фото: британський принц Гаррі до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Toby MelvilleТот факт, що 33-річний принц Гаррі, швидше за все, ніколи не стане королем, по всій видимості, значно полегшив йому шлюб: професія Маркл, її іноземне громадянство, змішане етнічне походження і те, що вона колись вже була заміжня, могли створити складності.

На фото: британський принц Гаррі до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. 19 травня 2018© AFP 2018 / Gareth Fuller / POOLВечер і ніч напередодні весілля наречений і наречена, згідно з традицією, провели порізно – у розкішних готелях поблизу Віндзора. Компанію принцу Гаррі в останній день холостий життя склав старший брат принц Вільям, на весіллі він буде виконувати обов’язки шафера.

На фото: Амаль Клуні і американський актор Джордж Клуні прибувають на весільну церемонію британського принца Гаррі, герцога Сассекса і актриси США Меган Маркл © AFP 2018 / Gareth Fuller / POOLВечер і ніч напередодні весілля наречений і наречена, згідно з традицією, провели порізно – у розкішних готелях поблизу Віндзора. Компанію принцу Гаррі в останній день холостий життя склав старший брат принц Вільям, на весіллі він буде виконувати обов’язки шафера.

На фото: Амаль Клуні і американський актор Джордж Клуні прибувають на весільну церемонію британського принца Гаррі, герцога Сассекса і актриси США Меган Маркл© AFP 2018 / Toby Melville/ PoolСам майбутній герцог Сассекский зіграв цю почесну роль у 2011 році, на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

На фото: колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем і модель Вікторія Бекхем прибувають на церемонію одруження британського принца Гаррі та актриси США Меган Маркл © AFP 2018 / Toby Melville/ PoolСам майбутній герцог Сассекский зіграв цю почесну роль у 2011 році, на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

На фото: колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем і модель Вікторія Бекхем прибувають на церемонію одруження британського принца Гаррі та актриси США Меган Маркл© AFP 2018 / Damir SagoljМеган Маркл вечір напередодні весілля провела зі своєю матір’ю Дорией Рэгланд, яку вдень представила королеві Єлизаветі II.

На фото: Меган Маркл і її мати Доріа Рагланд прибувають на її весільну церемонію у Віндзорському замку. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Damir SagoljМеган Маркл вечір напередодні весілля провела зі своєю матір’ю Дорией Рэгланд, яку вдень представила королеві Єлизаветі II.

На фото: Меган Маркл і її мати Доріа Рагланд прибувають на її весільну церемонію у Віндзорському замку. 19 травня 2018© AFP 2018 / Ooo ScarffМеган Маркл прибула в каплицю святого Георгія, де проходила церемонія, разом з матір’ю.

На фото: Меган Маркл і її мати Доріа Рагланд прибувають на її весільну церемонію у Віндзорському замку. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Ooo ScarffМеган Маркл прибула в каплицю святого Георгія, де проходила церемонія, разом з матір’ю.

На фото: Меган Маркл і її мати Доріа Рагланд прибувають на її весільну церемонію у Віндзорському замку. 19 травня 2018© AFP 2018 / Ian West / POOLНа вінчання приїхали члени королівської сім’ї, близькі друзі пари, багато відомих людей. Серед гостей бачили і колишня дівчина принца Гаррі — Челсі Деві.

На фото: американська тенісистка Серена Вільямс і її чоловік Алексіс Оганян прибувають на весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл в каплицю Святого Георгія у Віндзорі. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Ian West / POOLНа вінчання приїхали члени королівської сім’ї, близькі друзі пари, багато відомих людей. Серед гостей бачили і колишня дівчина принца Гаррі — Челсі Деві.

На фото: американська тенісистка Серена Вільямс і її чоловік Алексіс Оганян прибувають на весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл в каплицю Святого Георгія у Віндзорі. 19 травня 2018© AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Наречений для вінчання вибрав уніформу полку палацової кавалерії (Blues and Royals). У такій же формі і його боярин, і хлопчики-пажі.

На фото: Кетрін, герцогиня Кембриджська піднімається по східцях з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і подружками нареченої на весілля британського принца Гаррі та актриси Меган Маркл © AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Наречений для вінчання вибрав уніформу полку палацової кавалерії (Blues and Royals). У такій же формі і його боярин, і хлопчики-пажі.

На фото: Кетрін, герцогиня Кембриджська піднімається по східцях з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і подружками нареченої на весілля британського принца Гаррі та актриси Меган Маркл© AFP 2018 / Andrew Matthews / PoolМеган Маркл була одягнена в плаття, створене Клер Уейт Келлер, першою жінкою — художнім директором будинку Givenchy. Плаття з відкритими плечима і довгою фатою доповнює мінімум прикрас — діамантові сережки-гвоздики і браслет від Cartier і тіара з королівської колекції 1932 року.

На фото: Меган Маркл прямує до каплиці Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Andrew Matthews / PoolМеган Маркл була одягнена в плаття, створене Клер Уейт Келлер, першою жінкою — художнім директором будинку Givenchy. Плаття з відкритими плечима і довгою фатою доповнює мінімум прикрас — діамантові сережки-гвоздики і браслет від Cartier і тіара з королівської колекції 1932 року.

На фото: Меган Маркл прямує до каплиці Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Danny Lawson / PoolВ весільної церемонії брали участь декілька священиків. Одного з них — головуючого єпископа єпископальної церкви з Чикаго Майкла Каррі — принц Гаррі з нареченою запросили прочитати проповідь.

На фото: Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Danny Lawson / PoolВ весільної церемонії брали участь декілька священиків. Одного з них — головуючого єпископа єпископальної церкви з Чикаго Майкла Каррі — принц Гаррі з нареченою запросили прочитати проповідь.

На фото: Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolМанера проповідника виявилася досить дивною: він емоційно розмахував руками, повертався всім корпусом в різні боки, кричав і обертав очима. Це навіть викликало сміх у деяких гостей.

На фото: принц Чарльз з дружиною Каміллою під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolМанера проповідника виявилася досить дивною: він емоційно розмахував руками, повертався всім корпусом в різні боки, кричав і обертав очима. Це навіть викликало сміх у деяких гостей.

На фото: принц Чарльз з дружиною Каміллою під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AP Photo / Dominic Lipinski/poolКоролева завітала принца Генрі Уельському титул герцога. Його титулами будуть герцог Сассекский, граф Дамбартонский і барон Килкил. Таким чином, принц Гаррі став Його Королівською Високістю герцогом Сассекским, а міс Меган Маркл після весілля стала Її Королівською високістю герцогинею Сассекской.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл перед початком їх весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AP Photo / Dominic Lipinski/poolКоролева завітала принца Генрі Уельському титул герцога. Його титулами будуть герцог Сассекский, граф Дамбартонский і барон Килкил. Таким чином, принц Гаррі став Його Королівською Високістю герцогом Сассекским, а міс Меган Маркл після весілля стала Її Королівською високістю герцогинею Сассекской.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл перед початком їх весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Owen Humphreys / PoolПосле церемонії герцог і герцогиня Сассекские всілися у відкрите ландо, щоб проїхати по центру міста.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Owen Humphreys / PoolПосле церемонії герцог і герцогиня Сассекские всілися у відкрите ландо, щоб проїхати по центру міста.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Jonathan Brady / POOLПосле церемонії вінчання в залі святого Георгія Віндзорського замку відбувся прийом для 600 гостей.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Jonathan Brady / POOLПосле церемонії вінчання в залі святого Георгія Віндзорського замку відбувся прийом для 600 гостей.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolВечером принц Уельський влаштує вечеря для молодих, їх найближчих родичів і друзів в Фрогмор-хаусі.

На фото: королева Великобританії Єлизавета II і принц Единбурзький Філіп під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolВечером принц Уельський влаштує вечеря для молодих, їх найближчих родичів і друзів в Фрогмор-хаусі.

На фото: королева Великобританії Єлизавета II і принц Единбурзький Філіп під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© REUTERS / Dominic Lipinski / PoolИнтересно, що за традицією, на весіллі має бути два торта, один з них — фруктовий. Після весілля кожному гостю поштою відправляється шматок весільного торта у пам’ятній жерстяній банці.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018 © REUTERS / Dominic Lipinski / PoolИнтересно, що за традицією, на весіллі має бути два торта, один з них — фруктовий. Після весілля кожному гостю поштою відправляється шматок весільного торта у пам’ятній жерстяній банці.

На фото: британський принц Гаррі і Меган Маркл під час весільної церемонії в каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку недалеко від Лондона, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Ben StansallНачиная з весілля Єлизавети, королеви-матері, з 1923 року всі обручки королівської сім’ї стали виконуватися тільки з рідкісного валлійського золота.

На фото: британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на виході з церкви Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Ben StansallНачиная з весілля Єлизавети, королеви-матері, з 1923 року всі обручки королівської сім’ї стали виконуватися тільки з рідкісного валлійського золота.

На фото: британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на виході з церкви Святого Георгія у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018© AFP 2018 / Odd AndersenБукет нареченої повинен містити гілку квітучої мирта. Основоположником цієї традиції стала королева Вікторія. Після весілля з принцом Альбертом вона назвала мірт “деревом любові” і посадила в маєтку Осборн хаус на острові Уайт.

На фото: екіпаж з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл на вулиці у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © AFP 2018 / Odd AndersenБукет нареченої повинен містити гілку квітучої мирта. Основоположником цієї традиції стала королева Вікторія. Після весілля з принцом Альбертом вона назвала мірт “деревом любові” і посадила в маєтку Осборн хаус на острові Уайт.

На фото: екіпаж з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл на вулиці у Віндзорі, Англія. 19 травня 2018© REUTERS / Benoit ТеѕѕіегПосле весілля букет кладуть на могилу Невідомого солдата на кладовищі Вестмінстерського абатства в Лондоні. Традиція з’явилася в 1923 році, коли королева-мати після весілля з королем Георгом VI поклала квіти до могили на честь свого брата, який загинув під час Першої світової війни.

На фото: британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл залишають церкву Святого Георгія в Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 © REUTERS / Benoit ТеѕѕіегПосле весілля букет кладуть на могилу Невідомого солдата на кладовищі Вестмінстерського абатства в Лондоні. Традиція з’явилася в 1923 році, коли королева-мати після весілля з королем Георгом VI поклала квіти до могили на честь свого брата, який загинув під час Першої світової війни.

На фото: британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл залишають церкву Святого Георгія в Віндзорі, Англія. 19 травня 2018 /