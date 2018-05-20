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У Мексиці підтвердили загибель семи своїх громадян в авіакатастрофі на Кубі

20.05.2018

КАРАКАС, 20 травня – . Уряд Мексики підтвердило загибель семи співвітчизників в авіакатастрофі на Кубі.Поисковые работы на месте падения самолета на Кубе. 18.05.2018© AP Photo / Ramon ЕѕріпоѕаНа Кубі серед загиблих в катастрофі Boeing були 20 священиків

“Уряд Мексики через міністерство закордонних справ повідомляє, що, грунтуючись на офіційній інформації, наданої урядом Куби, можна підтвердити викликає співчуття факт загибелі семи мексиканських громадян (шість членів екіпажу і одна пасажирка) в результаті події з літаком компанії Cubana de Aviacion у п’ятницю в міжнародному аеропорту імені Хосе Марті в Гавані”, — йдеться в повідомленні МЗС Мексики.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу, 107 людей загинули, три жінки перебувають у лікарні в критичному стані.

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