МОСКВА, 20 травня — . Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян назвала дивовижною реакцію Заходу на арешт керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Антон ДенисовВышинский не скаржився на умови утримання в СІЗО, заявив адвокат

“Мені здається набагато більш цікавою позиція Європи і взагалі Заходу. Ми бачили, що з цього приводу сказав держдеп. В цілому держдеп сказав: “Російська пропаганда нехороша, журналістів затримувати не треба, але російська пропаганда нехороша”. Нагадаю, що Кирило Вишинський — український журналіст, і працював він в українському засобі масової інформації. Він дійсно має російське громадянство, і його ЗМІ було нашим партнером дійсно. Але, взагалі, яка різниця, чому ми взагалі це обговорюємо?” — сказала вона в програмі “Право знати” на телеканалі ТВЦ.

За словами Симонян, державною зрадою на Україні називають той факт, що він працював у ЗМІ, яке дозволяло собі точку зору, скільки-небудь відмінну від точки зору київської влади”. Вона зазначила, що реакція Заходу на ситуацію з арештом Вишинського “дивна”.

“Це ж, my friends, той самий захід, який всі ці роки навчав нас, що ми повинні бути ось такими правильними, примірними зайчиками, як на Бі-бі-сі, що ми повинні поважати свободу слова, що журналіст не просто має право, а зобов’язаний дізнаватися всі точки зору, що журналіст зобов’язаний ставити критичні питання своєї влади, що журналіст зобов’язаний бути незручним”, — сказала главред МІА “Росія сьогодні”.

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© РИА Новини / Антон ДенисовУкраина вибила з рук Америки інструмент м’якої сили”Ми офіційно запросили у того ж Бі-бі-сі, запитали: “Друзі Бі-бі-сі: а чому ж ви нічого не розповіли про те, що ваш колега, журналіст, затриманий, кинутий в катівні, 15 років йому світить? Чому ж ви мовчите?” Ми отримали відповідь: “Ми розповіли про це на наших російською та українською сайтах”. Тобто Бі-бі-сі, британська компанія, вважає, що ця новина не варта того, щоб бути піднесений, розказаної всьому світу”, — підкреслила вона.

За її словами, “якщо Європа відмовляється від тих дійсно прекрасних цінностей, якими вона нас вчила і, як бачимо, багато в чому навчила, якщо вона не хоче більше жити, підкоряючись та керуючись цими цінностями, а керується тільки своїми сьогочасними, часто невірно ними ж самими толкуемыми і часто шкідливо для них інтерпретуються геополітичними інтересами, тоді ми можемо сказати з приводу нашого хештег і знаменитої фрази “Україна-це Європа”, що як Європа, так і Україна”.

Арешт Вишинського

© РИА Новини / Євген БиятовМитинг під дощем: акція в підтримку Вишинського пройшла біля посольства УкраиныВышинского затримали 15 травня біля будинку в Києві за підозрою в державній зраді і підтримки ДНР і ЛНР. Журналіста доставили в Херсон. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За словами дружини Вишинського Ірини, у нього є проблеми зі здоров’ям і він не може обходитися без ліків.

У той же день в представництві в Києві, а також у квартирі кореспондента Людмили Лисенко і глави представництва агентства Андрія Бородіна пройшли багатогодинні обшуки. Після цього їх викликали на допит в СБУ.

У четвер Вишинського заарештували на 60 днів без можливості внесення застави. Захист має намір опротестувати це рішення.

Реакція Росії



© Симоньян закликала Європу стати на захист журналіста ВышинскогоПрезидент Росії Володимир Путін назвав “безпрецедентною” ситуацію з затриманням Вишинського. “Людині намагаються пред’явити звинувачення у державній зраді за те, що він робив публічно і виконував свої професійні обов’язки. Я такого давно не бачив, такого давно не пригадаю”, — зазначив Путін на спільній прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

У МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило в МЗС України дві ноти з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

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Акція в підтримку журналіста

У п’ятницю біля будівлі посольства України в Москві пройшла акція на підтримку Вишинського. У ній взяли участь головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян, генеральний директор агентства Дмитро Кисельов, відомі журналісти, члени партії ЛДПР, представники ОНФ.

Всього до диппредставительству прийшли близько 200 осіб.Акція журналістів на підтримку Кирила Вишинського© РИА Новини / Євген БиятовНа акцію на підтримку Кирила Вишинського до будівлі посольства України в центрі Москви прийшли журналісти багатьох російських ЗМІ. “Це дуже скидається на інквізицію, коли людині пред’являють абсолютно абсурдне звинувачення в тому, що він не скоював і навіть не міг здійснювати і потім просто його знищують”, – зазначив генеральний директор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов. Євген БиятовНа акцію на підтримку Кирила Вишинського до будівлі посольства України в центрі Москви прийшли журналісти багатьох російських ЗМІ. “Це дуже скидається на інквізицію, коли людині пред’являють абсолютно абсурдне звинувачення в тому, що він не скоював і навіть не міг здійснювати і потім просто його знищують”, – зазначив генеральний директор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов. Євген БиятовАкция біля будівлі посольства України почалася в Леонтіївському провулку в 14.00 мск. Євген БиятовАкция біля будівлі посольства України почалася в Леонтіївському провулку в 14.00 мск. Антон ДенисовПикет був узгоджений з владою Москви. Антон ДенисовПикет був узгоджений з владою Москви. Антон ДенисовЖурналиста Кирила Вишинського затримали в Києві 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Антон ДенисовЖурналиста Кирила Вишинського затримали в Києві 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Антон ДенисовХерсонский міський суд 17 травня ухвалив помістити керівника порталу Україна Кирила Вишинського на 60 днів під варту без визначення застави. Антон ДенисовХерсонский міський суд 17 травня ухвалив помістити керівника порталу Україна Кирила Вишинського на 60 днів під варту без визначення застави. Євген БиятовУкраинские силовики також провели обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі вже викликали 47 осіб. Євген БиятовУкраинские силовики також провели обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі вже викликали 47 осіб. Євген БиятовВ Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Євген БиятовВ Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Євген БиятовНа акцію на підтримку журналістів, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України прийшли близько 200 осіб. Євген БиятовНа акцію на підтримку журналістів, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України прийшли близько 200 осіб. Антон ДенисовУчастница акції біля будівлі посольства України в Москві в підтримку журналіста Кирила Вишинського. Антон ДенисовУчастница акції біля будівлі посольства України в Москві в підтримку журналіста Кирила Вишинського. /