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Дональд Трамп забув, як пишеться ім’я його дружини

20.05.2018

Дональд Трамп забыл, как пишется имя его жены Президент США написав “Melanie” замість “Melania”.

Президент США Дональд Трамп допустив помилку при написанні імені своєї дружини Меланії, коли повідомляв в “Твіттері” про її повернення з лікарні в Білий дім після лікування.

“Чудово, що наша приголомшлива перша леді повернулася назад в Білий дім. Меланія відчуває себе справді добре і йде на поправку”, – зазначив Трамп, написавши ім’я дружини Melanie замість Melania.

Це не залишилося непоміченим його передплатниками, і буквально через чотири хвилини він був змушений продублювати повідомлення, усунувши опечатку. Першу версію Трамп видалив.

Перша леді США в суботу повернувся в Білий дім після тижневого перебування у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда.

“Перша леді повернулася до себе в Білий дім цим ранком. Вона відпочиває в комфортних умовах і залишається в піднесеному настрої”, – йдеться в повідомленні прес-служби Трампа.

Представники дружини американського президента за цей час отримали “тисячі дзвінків і електронних листів з побажаннями для неї.

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