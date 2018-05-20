Президент США написав “Melanie” замість “Melania”.

Президент США Дональд Трамп допустив помилку при написанні імені своєї дружини Меланії, коли повідомляв в “Твіттері” про її повернення з лікарні в Білий дім після лікування.

“Чудово, що наша приголомшлива перша леді повернулася назад в Білий дім. Меланія відчуває себе справді добре і йде на поправку”, – зазначив Трамп, написавши ім’я дружини Melanie замість Melania.

Це не залишилося непоміченим його передплатниками, і буквально через чотири хвилини він був змушений продублювати повідомлення, усунувши опечатку. Першу версію Трамп видалив.

Перша леді США в суботу повернувся в Білий дім після тижневого перебування у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда.

“Перша леді повернулася до себе в Білий дім цим ранком. Вона відпочиває в комфортних умовах і залишається в піднесеному настрої”, – йдеться в повідомленні прес-служби Трампа.

Представники дружини американського президента за цей час отримали “тисячі дзвінків і електронних листів з побажаннями для неї.