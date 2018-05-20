ТОКІО, 20 травня — . У Південній Кореї помер голова групи компаній LG Ку Бон Го, який керував четвертим за величиною конгломератом протягом 23 років, повідомили південнокорейські ЗМІ. Антон ДенисовLG Electronics побудує в Підмосков’ї виробничо-складський корпус

Бізнесмену, переніс останнім часом кілька операцій на мозку, було 73 роки.

Ку Бон Му успадкував керівництво компанією, що отримала міжнародну популярність, зокрема, завдяки продукції LG Electronics, в 1995 році від свого батька Ку Чжа Гена. Керівництво групи компаній LG покладено на молодшого брата покійного, заступника голови корпорації Ку Бон Чжуна.

Ку Бон Му залишив після себе двох дочок і 40-річного прийомного сина Ку Гван Мо, якого вважають майбутнім наступником на посаді конгломерату LG.