Згідно з новим соціологічним дослідженням, проведеним Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою «Социопрогноз» київського прес-клубу, на найближчих виборах у Верховну Раду українці віддадуть перевагу «Батьківщині», БПП і «За життя».

Відповідні дані були оприлюднені на прес-конференції в «Укрінформі».

Так, якби вибори до парламенту проходили на наступному тижні, більшість виборців віддали б свої голоси за Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (16,2% респондентів). На другому місці опинилася б партія «БПП «Солідарність» (9,7%). На третьому місці – партія «За життя» (8,3%). Четверте місце займає партія «Громадянська позиція» (8,1%). П’яте місце розділили б Радикальна партія Олега Ляшка та «Опозиційний блок» з 7,7% голосів.